Saúde Agora especial de aniversário de Guarulhos terá 22 unidades abertas no feriado

16:55:50

Nesta quarta-feira (8), aniversário de 461 anos de Guarulhos, a Prefeitura abrirá 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS), além do Ambulatório da Criança e de três Cemegs (Centros de Especialidades Médicas) para prestar atendimento à população pelo programa Saúde Agora. Os serviços estarão em funcionamento das 8h às 16h.

As UBS abertas são Paraventi, Itapegica, Tranquilidade, Rosa de França, Paulista, Recreio São Jorge, Acácio, Belvedere, Santa Lídia, Jovaia, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Allan Kardec, Lavras, Jacy, Cummins, Parque Jandaia e Dona Luiza. O endereço de cada unidade pode ser conferido no site www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Entre os serviços oferecidos nas UBS estão consultas médicas, exames como o de prevenção do câncer do colo de útero (Papanicolau) e testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C. O usuário também poderá aproveitar para completar o esquema vacinal contra a covid-19 em uma das unidades ou no Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro).

Já os Cemegs Cantareira (avenida Brigadeiro Faria Lima, 215, Cocaia), São João (rua Taipu, 116, Jardim São João) e Pimentas-Cumbica (avenida Atalaia do Norte, 576, Jardim Cumbica) estarão abertos para atendimento agendado nas especialidades médicas urologia, ortopedia, dermatologia e mastologia. Nestes locais não haverá vacinação.