Saúde, fé e finanças são o foco das resoluções para o novo ano, aponta pesquisa

O início de um novo ano é marcado por iniciativas e resoluções que nem sempre perduram, mas uma pesquisa indicou que temas como saúde, fé e finanças são alvo da maioria das pessoas no início do ciclo anual.

Uma empresa de pesquisas especializada em questões relacionadas à fé ouviu 1.005 adultos nos Estados Unidos para descobrir qual é o foco de mudanças no início de um novo ano.

O relatório da Lifeway Research aponta que 44% dos entrevistados já fizeram resoluções desse tipo com foco na saúde, enquanto 29% assumiram um compromisso de estreitar seu relacionamento com Deus. Curiosamente, o mesmo percentual apontou as finanças como foco de atenção.

A atenção com a família também foi apontada por um número expressivo de entrevistados: 26% afirmou ter se comprometido a melhor o relacionamento com algum familiar.

“As resoluções de Ano Novo refletem as mudanças que as pessoas desejam fazer”, disse Scott McConnell, diretor executivo da Lifeway Research. “A pandemia COVID-19 pode ter forçado ou encorajado mais pessoas a fazer mudanças fora do lembrete anual que um novo ano traz. Mas uma resolução de Ano Novo ainda é algo que a maioria dos americanos fez em algum momento de suas vidas”, acrescentou.

Fé

Quando a pesquisa faz um recorte por religião, 48% dos cristãos entrevistados que frequentam cultos regularmente disseram que suas resoluções de novo ano tinham como foco o relacionamento com Deus.

Em comparação, dentre os entrevistados que frequentam cultos somente uma vez por mês, apenas 20% focou suas resoluções no relacionamento com Deus.

De acordo com informações do portal Christian Headlines, a resolução sobre fé é mais popular entre aqueles com idades entre 18-34 (35%) e 35-49 (35%) do que aqueles entre 50-64 (25%) e mais de 65 (17%).

Entre os não filiados à religião, 14% dizem que já tomaram uma decisão sobre seu relacionamento com Deus no passado, e por isso não assumem novos compromissos nessa área.

Saúde

Cerca de metade dos cristãos (48%) que assistem a um culto de adoração quatro ou mais vezes por mês dizem que fizeram uma resolução sobre sua saúde – um percentual maior do que aqueles que vão à igreja menos de uma vez por mês (38%).

Outros tópicos populares de resolução incluem o uso do tempo (22%), trabalho (18%) e relacionamentos com um amigo (15%).

“Fazer uma resolução de Ano Novo não revela quem ou o que uma pessoa está contando para fazer essa mudança em sua vida, nem o quão bem-sucedidas essas resoluções são. Mas os números mais altos vistos entre os adultos mais jovens, aqueles que frequentaram pelo menos alguma faculdade, e cristãos que frequentam a igreja indicam que eles têm maior motivação para fazer essas mudanças, pelo menos na forma de resoluções de Ano Novo”.