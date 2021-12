Se o Atlético ganhar a Copa do Brasil, qual será o adversário na Supercopa?

Ads

Se o campeão brasileiro Atlético também conquistar a Copa do Brasil diante do Athletico-PR, qual será o adversário na Supercopa do Brasil de 2022?

O torneio voltou a ser disputado em 2020, opondo os times que ganharam a Copa do Brasil e o Brasileirão do ano anterior.

Na primeira edição desde a retomada da competição, o Flamengo (campeão brasileiro de 2019) derrotou o Athletico-PR (campeão da Copa do Brasil de 2019) por 3 a 0.

Na segunda, o time carioca (novamente campeão brasileiro) voltou a conquistar a Supercopa, desta vez diante do Palmeiras (campeão da Copa do Brasil de 2020) nos pênaltis.

Desta vez, o Galo pode conseguiu um feito histórico ao ganhar a Série A e a Copa do Brasil na mesma temporada.

O time alvinegro já é campeão brasileiro e abriu vantagem na final do torneio mata-mata ao vencer o Athletico-PR por 4 a 0 nesse domingo, no Mineirão.

Dessa forma, o Galo conquistará a Copa do Brasil mesmo se perder por até três gols de diferença do Furacão no jogo de volta. As equipes se enfrentam novamente nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), se um time ganhar Copa do Brasil e Série A numa mesma temporada, terá como adversário na Supercopa do ano seguinte o vice-campeão brasileiro.

Dessa forma, o rival do Atlético seria o Flamengo. O time carioca foi vice-campeão brasileiro em 2021.