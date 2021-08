Sebrae lança no Piauí Programa Check-in Rota das Emoções

Ads

O programa “Check-in Rota das Emoções”, faz parte da estratégia desenvolvida pelo Sebrae para o fortalecimento das atividades do Roteiro, beneficiando a estrutura como um todo, especialmente pequenos negócios integrantes do trade turístico, além da implementação de um protocolo unificado para o retorno mais seguro das atividades turísticas. A iniciativa tem sido apresentada de forma setorial, e nesta quinta 05/08 foi a vez do Piauí. Segundo o Diretor Superintendente do SEBRAE/PI, Mário Lacerda, “o programa reforça o papel do Sebrae junto às micro e pequenas empresas do litoral do Piauí, atuando de forma integrada nos três estados e converge em ações que irão impactar positivamente a divulgação e atração de turistas para o nosso Piauí.”

O programa tem um cronograma previsto de 18 meses e está sob consultoria técnica da Ori Brazil. Envolve o desenvolvimento de ações estratégicas em todo o território, incluindo campanhas de marketing, treinamentos dos agentes de viagens de todo Brasil para venda do roteiro, ações de comercialização, capacitações, participações em feiras e eventos, lançamento de um selo de segurança unificado entre os 3 estados e um grande festival gastronômico para 2022.

A articulação setorial no estado é feita através da Unidade Regional do Sebrae Piauí em Parnaíba e conta também com uma instância de governança por meios dos Conselhos Municipais de Turismo, os quais engajam e realizam ações coletivas nos municípios de Cajueiro da Praia, Luís Correia, Ilha Grande e Parnaíba.

A Gerente Regional do SEBRAE em Parnaíba, Isabela Ribeiro, destaca a integração e governança dos quatro municípios que compõem a Rota das Emoções no Piauí: “Estamos juntos desde sempre e quando do início da pandemia, fortalecemos nossa atuação por meio dos Conselhos Municipais de Turismo na construção coletiva do Plano de Ação Estratégico de a Mercado do Litoral Piauiense, nossos empresários e o poder público estão engajados e agora, o esforço converge com o Check in na Rot

A Rota das Emoções integra 14 municípios entre os estados de Ceará, Piauí e Maranhão e possui uma infinidade de experiências em todos os segmentos, ecoturismo, sol e praia, aventura, até turismo gastronômico com muita variedade.

No Piauí os destaques ficam para Ilha Grande, onde é possível conhecer os Lençóis Piauienses e observar a revoada dos guarás no famoso Delta do Parnaíba, pelo litoral de Luís Correia, com a Praia de Atalaia, Coqueiro, Itaqui, Arrombado, Maramar e Macapá, além da visita à Árvore Penteada; Há também Cajueiro da Praia com a badalada Praia de Barra Grande, destino preferido dos adeptos do kitesurf e apreciadores da gastronomia, e Parnaíba com a Praia da Pedra do Sal, Museu do Mar, Complexo Porto das Barcas, rico em histórias, construído a partir de pedras brutas, casca de ostra e óleo de baleia, o centro histórico com seu acervo arquitetônico colonial português com casarões icônicos, além da Lagoa do Portinho, bela e propicia para esportes ao vento, além de ser um dos pontos importantes para percorrer a Trilha das Emoções.