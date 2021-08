O projeto “Check-in Rota das Emoções”, faz parte da estratégia desenvolvida pelo Sebrae para o fortalecimento das atividades da Rota e retorno mais seguro das atividades turísticas.

Como parte do setor turístico, pesadamente afetado na pandemia, a Rota das Emoções está investindo em estratégias de aperfeiçoamento e inovação para não só restabelecer um retorno mais seguro, como também melhorar a experiência dos turistas e colaboradores. Desta necessidade nasceu o programa “Check-in Rota das Emoções”, idealizado pelo SEBRAE e sob consultoria técnica da empresa Ori Brazil.

Trata-se de um programa de 18 meses envolvendo o desenvolvimento de ações estratégicas em todo o território, incluindo campanhas de marketing, treinamentos dos agentes de viagens de todo Brasil para venda do roteiro, ações de comercialização, capacitações, participações em feiras e eventos, lançamento de um selo de segurança e um grande festival gastronômico para 2022, já com a estimativa de ser o maior do nordeste.

Os pilares do projeto estão sendo apresentados de forma setorial. O lançamento oficial aconteceu durante a reunião Fórum Empresarial de Turismo dos municípios cearenses que compõem o roteiro. Durante o encontro que contou com a presença de representantes de entidades e municípios do estado envolvidos na Rota, foram nomeados os representantes diretos de cada cidade para um maior diálogo junto ao programa.

Para Joaquim Cartaxo, diretor superintendente do Sebrae-CE, “a ideia é contribuir para uma retomada segura e estruturada da atividade turística na Rota das Emoções, a partir de um grande trabalho de fortalecimento estratégico envolvendo os principais atores do roteiro, em especial os pequenos negócios integrantes do trade turístico, que foram severamente impactos pela pandemia”.

Rota das Emoções