Secretaria da Justiça inaugura em Guarulhos Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi)

Foi inaugurado nesta terça (30) em Guarulhos, no Jardim Santa Mena, região do Picanço, o Centro de Referência e Apoio à Vitima (Cravi). De iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania, órgão do governo do Estado de São Paulo, o objetivo é atender vítimas de violência doméstica. Guarulhos é o sétimo município a ser contemplado. Já contavam com unidades a capital paulista, Suzano e Barueri (Região Metropolitana), Santos e São Vicente (Baixada Santista) e Araçatuba (Interior).

“O Centro de Referência e apoio à Vítima (Cravi), um programa da Secretaria da Justiça e Cidadania, criado em julho de 1998, oferece atendimento psicossocial e jurídico gratuito às vítimas e seus familiares, colaborando para seu acesso à Justiça por meio de parcerias consolidadas com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, explica a assessoria de imprensa.

A instalação da unidade no município é fruto de um convênio assinado em 18 de setembro de 2021, entre a Secretaria da Justiça e Cidadania, e a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD), com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Márcio Nakashima no valor de R$ 250 mil.

A unidade que funcionará na sede da Asbrad conta com quatro salas, sendo uma para atendimento de grupos, duas para atendimentos individuais e uma para alocação da equipe técnica. Os técnicos do Cravi capacitaram a equipe formada por um psicólogo, uma assistente social, um advogado e um funcionário administrativo. Os atendimentos seguirão a metodologia utilizada pelos profissionais do CRAVI Barra Funda.

Participaram do evento de inauguração a presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad), Dalila Figueiredo, que é a coordenadora da unidade, o deputado estadual Márcio Nakashima, e o secretário de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, além da coordenadora interina do Cravi, Simea Ivo.

Qualquer cidadão (a) que tenha passado por uma situação de violência de qualquer natureza (homicídio, latrocínio e feminicídio) consumado ou tentado, inclusive violência doméstica, será acolhido no serviço por uma equipe interdisciplinar, especializada em realizar a triagem dos casos. Desde sua criação já realizou mais de 55 mil atendimentos.

Em virtude do novo coronavírus e das interrupções das atividades presenciais, as 6 unidades do CRAVI: Capital, Araçatuba, Suzano, Santos, São Vicente e Barueri, passaram a atender de forma remota, o que levou o Programa a atingir o recorde de 4.950 acolhimentos realizados em 2020. O índice significa um aumento de 95% em relação ao ano anterior (2019), onde foram computados 2.476 atendimentos.

De janeiro a primeira quinzena de novembro de 2021 já foram realizados 6.509 acolhimentos.

Para entrar em contato com o CRAVI basta ligar para (11) 3666-7960 ou 3291.2624 ou enviar e-mail:cravi@justica.sp.gov.br.

Ação solidária no Centro de Integração da Cidadania (Cic)

O secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, visita nesta terça-feira (30) as instalações do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Guarulhos.

Neste dia, o CIC promove uma ação solidária para a comunidade do entorno do Cic Guarulhos para a retomada dos atendimentos presenciais, possibilitando o acesso a toda a rede de serviços.

Serão entregues cem cestas básicas, sabonetes e preservativos masculino, inscrições para cursos de fotografia, aferição de pressão arterial, entrega do cartão Vale Gás, testagem para HIV e DST, Além de diversão para as crianças com brinquedos infláveis.

Em virtude da pandemia, que agravou o quadro social nas áreas vulneráveis do Estado de São Paulo, desde abril de 2020, o CIC Guarulhos tem formado várias parcerias.

Serviço:

Cravi Guarulhos

Rua Vera, Jardim Santa Mena, Picanço