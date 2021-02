Secretaria de Direitos Humanos apresenta projetos e ações para 2021

17:32:42

A Secretaria de Direitos Humanos (SDH) de Guarulhos realizou na manhã desta quinta-feira (25) uma reunião de planejamento com representantes de todas as subsecretarias. Sob o comando do titular da Pasta, Abdo Mazloum, representantes da Juventude, Políticas para Mulheres, Diversidade, Acessibilidade e Inclusão, Igualdade Racial e Políticas para Idosos puderam apresentar os projetos dos órgãos para o ano de 2021.

O planejamento apresentado pelas pastas envolveu novos projetos, implantações de equipamentos e ações diretas com a população assistida. Além disso, os números dos atendimentos também foram apresentados e houve uma reflexão sobre como esse trabalho impacta a vida do guarulhense e como o trabalho pode ser ampliado, mesmo em meio a uma pandemia.

Para Mazloum, é necessário trabalhar em conjunto. “Nós precisamos do envolvimento de todos, como uma unidade. Todos juntos para termos um único objetivo, que é trabalhar pela população”, comentou. “Todos aqui são muito importantes, mas se não estivermos em sintonia, esse trabalho não chega para quem precisa”, completou Martinho Risso, secretário-adjunto de Direitos Humanos.

A chefe de Implantação de Políticas Públicas de Guarulhos, Lígia de Lócco, destacou as conquistas da pasta desde 2017, quando ela foi criada, com o objetivo de inspirar e refletir sobre o que pode ser feito daqui pra frente. “Devemos pensar em qual realidade queremos mudar. Aonde queremos chegar?”. Por sua vez, o secretário Mazloum finalizou dizendo que “existe muito preconceito com a expressão ‘direitos humanos’ e precisamos acabar com isso”.

