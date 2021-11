Secretário de Justiça acompanha primeiros exames de PSA em presídio do Estado

Ads

04:52:43

O secretário da Justiça e Cidadania e superintendente do Imesc, dr. Fernando José da Costa, acompanhou na manhã de quarta-feira (17), o atendimento aos 30 presos da Penitenciária I “José Parada Neto” de Guarulhos, que se submeteram ao exame de sangue PSA, acompanhado do diretor da penitenciária André Luiz Alves e da Chefe de Gabinete do Imesc, dra Juliana Lugani.

O objetivo é incentivar a conscientização sobre o câncer de próstata, segundo tipo de Câncer mais comum entre os brasileiros (ficando atrás do de pele). A ação faz parte da campanha nacional Novembro Azul.

“Trouxemos a campanha Novembro Azul para dentro dos muros do presídio para ajudar e conscientizar os presos sobre o perigo do câncer de próstata. Eles foram submetidos aos exames de sangue e em um mês praticamente os resultados serão enviados para o presídio. Este foi o primeiro trabalho com os detentos e vamos estender para outros presídios”, comentou o secretário da Justiça e da Cidadania e superintendente do Imesc, dr. Fernando José da Costa.

A ação segue os serviços oferecidos dentro dos presídios pelo Governo do Estado em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária. “É muito importante esta atenção que o secretário vem dando ao sistema penitenciário e principalmente aos presos”, agradeceu o diretor da Penitenciária I “José Parada Neto” de Guarulhos, André Luiz Alves .

O trabalho é uma parceria entre o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, com o Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho (ICAVC), que também está desenvolvendo com as rés da Penitenciária Feminina Sant´Ana e funcionárias da Secretaria de Justiça e vinculadas exames de mamografia par detectar o câncer de mama. Até momento já foram examinadas 112 sentenciadas e 20 servidoras, em alusão à campanha Outubro Rosa.