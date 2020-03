Depois de ser afastado das ruas e ter seu porte de armas revogado por decisão da própria corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ). o Soldado e Youtuber Gabriel Monteiro, será reintegrado a corporação. A Decisão de seu afastamento será anulada. A reportagem do Jornal Destaque Baixada procurou o Governo do Estado que respondeu dizendo que o Secretário de Estado de Polícia Militar, General Figueredo, reavaliou a decisão que submeteu o Soldado Gabriel Luiz Monteiro de Oliveira ao Conselho de Revisão Disciplinar (CRD). A anulação do ato será publicada no Boletim da Corporação ainda nesta quinta-feira, (29/08).

Entenda o caso. Um dos motivos de seu afastamento, seria uma confusão que ocorreu em abril deste ano na câmara do Rio, onde havia um evento sobre a revolução Cubana. No momento que gravava um dos seus vídeos e abordava algumas pessoas, Gabriel acabou sendo agredido por membros que estavam no evento. Segundo ele, a corregedoria entendeu como um desrespeito ao coronel da PM Marcos Paes, que também marcava presença no evento. Diante da situação, o policial se manifestou através de uma nota na rede social.