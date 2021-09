Ads

Vocês julgam as coisas pela aparência

Seja cego para as aparências! Apesar de sabermos que as aparências enganam, não nos livramos de fazer prejulgamentos. Mas a precipitação pode obscurecer nossa visão espiritual e atrapalhar a possibilidade de avaliarmos corretamente.

Tanto para pessoas quanto para circunstâncias, é bom dar tempo ao tempo para que a verdade seja revelada.

Leia hoje 2 Coríntios 10: 1-18

Versículo do dia: Vocês julgam as coisas pela aparência… (2º Co 10: 7)

Lição do dia: A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. (Provérbios 14: 29)

Oração Peça a Deus que alargue a sua visão espiritual.

