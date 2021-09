Seleção Brasileira de Futsal enfrenta a República Tcheca pela segunda rodada da Copa do Mundo

Ads

11:11:33

Guitta projeta confronto difícil diante dos tchecos, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial

Para se manter no topo do Grupo D da Copa do Mundo FIFA, a Seleção Brasileira de Futsal encara a República Tcheca, nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada da primeira fase. A bola rola a partir das 14h (de Brasília), na Klaipeda Arena, com transmissão da Rede Globo e do Sportv. As duas equipes vêm de vitória na estreia, no entanto, a Canarinho leva vantagem no saldo de gols e ocupa a liderança do grupo de onde não quer sair.

Brasil x República Tcheca – Copa do Mundo FIFA de Futsal

Data: 16 de setembro (quinta-feira)

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Klaipeda Arena, na Lituânia

Transmissão: Rede Globo e Sportv

ADS

Brasil estreou na Copa do Mundo FIFA de Futsal contra o Vietnã, na Lituânia

Créditos: Thais Magalhães/CBF

Um dos mais experientes do plantel brasileiro, o goleiro Guitta também é um dos poucos que já teve a honra de conquistar o mundo com a Amarelinha. O feito aconteceu no Mundial de 2012. Nove anos depois, o arqueiro acredita que a equipe está no caminho certo para recolocar o Brasil no topo e aumentar o hall de campeões mundiais.

“São poucos que disputaram uma Copa do Mundo. Mas a Seleção está se comportando muito bem nesse início de Mundial. Não vejo ninguém sentindo tanto. Até porque vencemos o primeiro jogo com um placar elástico. Claro que foi um jogo mais “fácil”. Só que esperamos um confronto mais difícil contra a República Tcheca. Mas, de um modo geral, acho que estão todos bem concentrados e levando muito bem esse primeiro Mundial”, analisou.

Brasil estreou na Copa do Mundo FIFA de Futsal contra o Vietnã, na Lituânia

Créditos: Thais Magalhães/CBF

Além da vitória por 9 a 1 diante do Vietnã na estreia do Mundial, a Seleção Brasileira realizou quatro amistosos durante o período de preparação. Foram dois triunfos contra a Polônia e uma vitória e um empate diante da Sérvia. Mas apesar da sequência positiva, o arqueiro reconhece que não vai ter vida fácil no duelo contra os tchecos.

“Eu espero um jogo totalmente diferente do que enfrentamos nesses quatro amistosos. Até porque é uma Copa do Mundo, envolve muitas outras coisas. Pode acontecer coisas totalmente diferentes, por mais que sejam parecidas. Mas a gente tem que esperar lá dentro de quadra um jogo totalmente diferente do que a gente disputou no amistoso. O que vier a gente tem que encarar de frente para mostrar o nosso futebol brasileiro”, encerrou.

Brasil e República Tcheca se encontraram pela última vez no Grand Prix de 2018. Na ocasião, as seleções se enfrentaram tanto na fase classificatória quanto na decisão do torneio, com duas vitórias brasileiras. Primeiro por 9 a 4 e na final por 4 a 2.

No Grupo D da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira vai enfrentar na última rodada da primeira fase o Panamá, no próximo domingo (19), às 10h (de Brasília), também com transmissão da Rede Globo e do Sportv.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado