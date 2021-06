Semana começa chuvosa em São Paulo

08:55:38

A passagem de uma frente fria traz mais umidade e aumenta a nebulosidade em toda a região sudeste nesta segunda-feira, trazendo chuva para a Capital e Grande São Paulo, de acordo com previsão da Climatempo.

A nebulosidade também é grande no litoral e na região de Sorocaba, e a previsão é que chova já na parte da tarde.

A temperatura deve oscilar nesta segunda entre a máxima de 26ºC e a mínima de 16ºC. No decorrer da semana, o frio deve aumentar e no final de semana as máximas não devem chega a 20ºC.

Na terça-feira, há previsão de rajadas de vento fortes e chuva de moderado para forte, com potencial de alagamento.

