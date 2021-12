Semana começa com calor, mas tempo muda e Natal terá chuva em SP

Ads

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A semana do Natal será marcada por calor, temporais e virada no tempo em todo o estado de São Paulo. Um sistema de baixa pressão deve trazer nuvens carregadas a partir de quarta-feira (22), que provocarão fortes chuvas e redução das temperaturas após dias quentes –o verão começa às 12h59 desta terça-feira (21).

Nesta segunda (20), o dia começou ensolarado e os termômetros devem bater os 28°C na capital paulista, segundo a agência Climatempo. Na terça (21), o tempo permanece firme, com aumento gradual na temperatura, que fica entre 17°C e 31°C.

Na quarta (22), o dia será quente, com mínima de 19°C e máxima de 31°C, e há grande chance de pancadas de chuva durante a tarde e também à noite na capital.

Para muitos, a quinta (23) será o último dia de trabalho antes do feriado. Junto com ela chega a mudança no tempo, com chuva a qualquer hora e termômetro marcando, no máximo, 25°C na cidade de São Paulo.

Já a véspera de Natal, quando muitos vão encarar as estradas, será de tempo firme, com temperatura entre 19°C e 25°C. Somente durante a ceia, à noite, haverá aumento de nebulosidade, mas sem previsão de chuva, segundo a Climatempo.

Para o Natal, a previsão é de que a capital paulista tenha temperaturas variando entre 22°C e 30°C, com aumento de nebulosidade durante a manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Destino de muitos turistas, o litoral norte terá tempo semelhante ao da capital durante esta semana. Em São Sebastião, por exemplo, a máxima na sexta (24) será de 25°C, sem chuva. No sábado (24), a temperatura sobe um pouco e chega a 30°C, mas com previsão de chuva já para a tarde. Já o domingo (26) tem previsão de 31°C com pancadas de chuva à tarde.

A Baixada Santista deverá ter pancadas de chuva à tarde e à noite a partir de quarta. No sábado, a chuva dá uma trégua e a temperatura chega aos 28°C. No domingo, mais calor, com máxima de 31°C, também sem chuva.

No interior do estado, a semana também começa com temperaturas altas, tem chuva a partir de quarta-feira, mas o tempo segue firme no fim de semana. Em Presidente Prudente (557 km de SP), os termômetros devem marcar 37°C no sábado de Natal. No domingo, vai a 38°C. Em Ribeirão Preto (300 km de SP), o feriado terá pancadas de chuva à tarde, com máxima de 33°C.