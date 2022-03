Sempre pensando no bem-estar dos hóspedes, Pousada Casa de Maria, em Prado-BA, lança sua linha exclusiva de produtos naturais

Ads

Saúde e bem-estar dos hóspedes sempre foram prioridades para a Pousada Casa de Maria (www.pousadacasademaria.com.br), localizada em Prado, litoral sul da Bahia. A novidade agora é que, a partir de Março, para complementar o seu saboroso menu natural e saudável, já com várias opções de pratos sem glúten e lactose no café da manhã, os visitantes também terão à disposição o Kefir de leite que traz vários benefícios para a saúde. Este alimento ajuda a equilibrar a flora intestinal, auxilia na prevenção da osteoporose, previne e combate problemas gástricos, fortalece o sistema imunológico e reduz a pressão arterial.

Além do Kefir, a Pousada Casa de Maria irá produzir e comercializar o Kombucha, bebida fermentada feita a partir de chás, como o chá preto ou chá verde, adoçados, contendo uma cultura de leveduras e bactérias, conhecidas como SCOBY, que contém boas quantidades de polifenóis e vitamina C, compostos com propriedades desintoxicantes que melhoram as funções do fígado, promovendo a eliminação de toxinas do organismo pela urina e pelas fezes além de auxiliar no sistema de defesa do organismo.

Para complementar a tríplice aliança: bem-estar, saúde e beleza, a pousada irá fabricar o seu próprio Óleo de Coco extra Virgem que, além de ser ótimo para o emagrecimento por conter ácido láurico que acelera o gasto energético e ao mesmo tempo provoca a sensação de saciedade, é excelente para hidratar a pele e o cabelo que sofrem com os danos causados pelo sol e água do mar.

A Pousada Casa de Maria, um estabelecimento Pet Friendly e sustentável, é uma das melhores opções de hospedagem para o turista que viaja à Prado.Com arquitetura rústica e, ao mesmo tempo, contemporânea, fica a 250 metros da praia de Novo Prado e a 600 metros do centro da cidade. O estabelecimento possui 24 apartamentos, todos devidamente equipados com ar-condicionado, Smart TV, frigobar livre, ventilador de teto e cofre digital, além dos itens do banheiro como amenities, secador de cabelo e espelho de aumento flexível. Na área de lazer, espaço para massagem, piscina, sauna, e um aconchegante bar e restaurante.

