Sérgio Reis é internado em São Paulo após virar alvo de operação da PF

O cantor Sérgio Reis foi internado no Hospital Insraelita Albert Einstein, em São Paulo, na terça-feira (24). A notícia foi dada pelo apresentador Geraldo Luís que compartilhou algumas fotos ao lado do cantor ao fazer uma visita.

Na sexta-feira (20), o artista virou alvo de uma investigação da Polícia Federal após um vídeo viralizar nas redes sociais onde o cantor convoca uma paralização nacional dos caminhoneiros contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), constantemente criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem o cantor é aliado.

Com a repercussão, a esposa de Sérgio disse em entrevista que ele passou mal com uma alta da glicemia. Já o sertanejo afirmou estar arrependido com as falas.

Vale lembrar que após a situação, nomes como Maria Rita, Zé Ramalho e Guilherme Arantes cancelaram suas participações no próximo álbum do músico. Em entrevista ao G1, Marco Bavini, filho de Sérgio, que produzia o o trabalho, afirmou que “o disco não existe mais”.

No entanto, Zezé Di Carmago usou as redes sociais para manifestar seu apoio, além de se oferecer para participar do álbum. “Sergião, você não está sozinho. O Brasil está com você. O que estão fazendo com você é de uma crueldade sem tamanho. Acho que as pessoas não entenderam ainda que a vontade do povo prevalece, você é um homem de bem. Você é um homem que conheço há muitos anos, só fez o bem. Bem para a música sertaneja, para as pessoas que mais necessitam”, disse.

