17:47:02

Reunião da Comissão de Funcionalismo não pôde ser realizada por falta de quórum

A reunião da Comissão de Administração e Funcionalismo Público da Câmara de Guarulhos, que estava agendada para a tarde desta quarta-feira (25), não pôde ser realizada por falta de quórum de vereadores. Para o encontro, estava prevista a oitiva do ex-chefe de Divisão de Tributos Imobiliários da Secretaria Municipal da Fazenda, Odenir Valero. O servidor é alvo de sindicância na Prefeitura e foi afastado do cargo na data de ontem. Valero não compareceu à sede do Legislativo, apesar de ter sido convocado a prestar esclarecimentos aos parlamentares a respeito de irregularidades relacionadas ao cadastro imobiliário, que têm gerado prejuízos aos cofres públicos na arrecadação de IPTU.

Na última sexta-feira (20), uma comissão de vereadores esteve na Secretaria da Fazenda para averiguar a situação e, como resultado, foi redigido um ofício de convocação do servidor, assinado por cinco parlamentares: Jorginho Mota (PTC), Janete Rocha Pietá (PT), Edmilson (PSOL), Marcia Taschetti e Lucas Sanches (ambos do PP).

Mota, que é presidente da Comissão de Administração e Funcionalismo Público, disse que há 42 mil processos na Secretaria da Fazenda prestes a prescrever. “São milhões em arrecadação no nosso município a caminho da prescrição. Esse servidor deverá ser reconvocado para esclarecer as dúvidas que nós e a população guarulhense temos com relação à arrecadação. Nós sabemos que existem muitos processos que correm em sigilo fiscal, e a nossa intenção não é expor isso. O que nós precisamos entender é por que as pessoas que brigaram tanto por essa atribuição não têm condições de dar andamento aos processos que estão parados”, destacou o vereador.

Edmilson havia feito denúncias sobre o assunto no início deste ano. O tema voltou a ser alvo de debates entre os parlamentares durante a Sessão Extraordinária do dia 18 de agosto. “Eu já tinha entrado com uma representação no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Estado e na Corregedoria Municipal, para que seja investigada a conduta do servidor. É um processo de mais de duas mil páginas, tratando de irregularidades cometidas nessa divisão da Secretaria da Fazenda. Infelizmente, ele não veio à Câmara hoje, a Comissão de Funcionalismo Público vai tomar providências e nós, na condição de vereadores, faremos o mesmo, para que esse servidor venha prestar esclarecimentos na Câmara”, afirmou Edmilson.