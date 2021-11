Shark Tank Brasil recebe startup que criou tecnologia para eternizar jogadas esportivas ao toque de um botão

Ads

Por Redação

Nesta sexta-feira (05/11), o programa Shark Tank Brasil recebe a startup Filma Eu. Com exibição às 22h30 no Sony Channel, a atração vai mostrar negócios promissores de empreendedores que querem fisgar os tubarões.

Dentre os negócios apresentados neste episódio, a Filma Eu teve a oportunidade de mostrar sua inovação para os Sharks. O programa conta com a participação dos sócios fundadores da startup, Rafael Ávila e Thassio Roger.

No episódio inédito, os empreendedores fazem um pitch de seu negócio na tentativa de convencer Camila Farani, Carol Paiffer, José Carlos Semenzato, Caito Maia e João Appolinário a investirem na empresa: “Você algum dia já viveu algum momento tão incrível, que você pensou ‘nossa, devia ter gravado isso’?“, inicia Roger durante apresentação para os Sharks.

“Participar do programa foi uma grande realização e uma oportunidade de aumentar a visibilidade do nosso negócio. Com certeza, levar nossa inovação para os cinco maiores empreendedores do Brasil é uma sensação única“, comemora Rafael Ávila, co-fundador da Filma Eu.

Por fim, Thassio Roger conta que explicar sobre um negócio que não existe é uma tarefa desafiadora: “Como nosso produto é inédito e além de criar a tecnologia, também criamos o mercado, foi um desafio colocar nosso negócio no pitch de uma forma didática. E o resultado, o público verá na TV.”

Sobre a Filma Eu

Fundada em 2015, a Filma Eu surgiu para registrar as jogadas que acontecem durante a prática esportiva. O sistema é composto por câmeras e botões instalados na quadra esportiva associados a uma central gravadora, com software proprietário de edição.

Aconteceu uma jogada digna de replay? É só correr e apertar, rapidamente, o botão instalado na quadra. Após o acionamento, o software edita o vídeo da jogada de maneira automática e disponibiliza no aplicativo Filma Eu, onde os jogadores podem assistir, baixar e compartilhar nas redes sociais, logo após o jogo.

O negócio surgiu em 2014, durante um evento de empreendedorismo da Universidade Federal de Itajubá. Na ocasião, os sócios Rafael Ávila, Thassio Roger e Vitor Brandão cursavam engenharia. Vitor chegou a vender seu fusca ano 1970 para o investimento inicial do negócio.

Sobre o Shark Tank Brasil

A premiada franquia “Shark Tank” é baseada no reality “Dragons ‘Den”, criado pela Nippon TV no Japão e distribuída ao redor do mundo pela Sony Pictures Television. O programa oferece aos empreendedores a oportunidade de lançar suas ideias de negócios para grandes investidores, conhecidos como “Tubarões”, na esperança de conseguir fundos de investimento. O formato foi adaptado com êxito e já cativou audiências em mais de 40 territórios em todo o mundo, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Estados Unidos, México e Brasil.

O programa é exibido toda sexta-feira, às 22h30 no Sony Channel.

