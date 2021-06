Silas Malafaia revela real estado de saúde de R.R. Soares

11:27:06

Silas Malafaia, um dos principais nomes do meio evangélico no Brasil, compartilhou com seus fiéis informações sobre o estado de saúde de R.R. Soares, que está internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde a última sexta-feira (4), após ser diagnosticado com Covid-19.

“R.R. Soares não está intubado. Tem nada de intubação. Eu falo com os filhos dele”, afirmou durante um culto na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da qual é o presidente.

E reiterou: “Ele está internado no hospital, mas não está intubado”.

O pastor também aproveitou a oportunidade para pedir que os fiéis se unam em prol da rápida recuperação do missionário. “Vamos orar”, incentivou.

A notícia de que o religioso havia sido intubado surgiu no último sábado (5). No entanto, David Soares, um dos filhos do religioso, desmentiu a informação em uma conversa de grupo de WhatsApp publicada pelo site “Pleno.News”.

“Peço primeiramente desculpas pelo silêncio. Foram dias complicados. Agradeço as orações pelo nosso missionário. Em momento algum ele foi intubado. Está consciente e já dialoguei com ele hoje por vídeo. Está com voz firme, corado e com exames excelentes”, garantiu.

Por sua idade – 73 anos -, R.R. Soares é considerado do grupo de risco. Entretanto, não há informações acerca de possíveis comorbidades.

Bastante conhecido no meio gospel e com programas diários na TV, o veterano chegou a afirmar em seus cultos acreditar bastante no poder da fé para curar as pessoas do coronavírus. Por essa razão, passou a “consagrar” (fazer uma oração específica) águas – que deveriam ser ingeridas – para o combate à doença.

Nas celebrações religiosas, o missionário também veiculou relatos de pessoas que creram no tal líquido abençoado e conseguiram vencer a Covid-19. Nas redes sociais da Igreja Internacional da Graça, da qual é líder, também não faltam testemunhos de cura da doença.

Além de ser uma figura de destaque no meio cristão, R.R. Soares ainda se tornou um nome importante em meio a integrantes do alto escalão que cerca Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com o colunista Ancelmo Góis, Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal, por exemplo, já afirmou que o veterano era uma “figura de consulta”.

