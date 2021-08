Silvio Santos está internado com Covid-19, garante colunista

Ads

Silvio Santos está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em virtude da Covid-19. Aos 90 anos de idade, o veterano deu entrada no centro médico nesta sexta-feira (13) e está sendo tratado na UTI – Unidade de Terapia Intensiva.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o Homem do Baú chegou ao local com Patrícia Abravanel, foi diagnosticado com o coronavírus na triagem e logo encaminhado ao isolamento.

Na última quinta-feira (12), José Luiz Datena informou durante o “Brasil Urgente”, da Band, que Silvio Santos havia sido infectado com a Covid-19. No entanto, a assessoria do dono do SBT negou a informação e garantiu que ele estava bem.

Vale lembrar que Silvio voltou ao trabalho presencial no canal da Anhanguera há alguns dias, depois de ficar mais de um ano e meio afastado por causa da pandemia.

