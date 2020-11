Simone Carleto, do PSOL, declara apoio a Elói Pietá no 2º turno

Até o momento, além de Simone Carleto, Jovino Cândido (PV) já declarou apoio ao candidato do PT

A candidata do PSOL à Prefeitura, Simone Carleto, declarou apoio à campanha de Elói Pietá (PT) no segundo turno das eleições em Guarulhos. Simone teve 9.319 votos, o que a deixou em 6º lugar entre os prefeituráveis.

Em texto publicado nas redes sociais, Simone diz que o apoio a Elói representa a união do campo progressista. “Reconhecemos que a candidatura de Elói Pietá é a que representa, no segundo turno, o campo democrático e popular. E entendemos que a união do campo progressista é essencial para derrotar o projeto vigente de retirada de direitos, privatizações, discriminação e ódio representado pelo bolsonarismo, em que Guti e seus parceiros se aliam. Sendo assim, o diretório municipal do PSOL – Guarulhos delibera pelo apoio à candidatura de Elói Pietá”, diz a nota.

“Neste segundo turno, sabemos que o principal objetivo é livrarmos a cidade do projeto neoliberal, conservador e fundamentalista, representado pela candidatura de Guti e professor Jesus”, completa a publicação de Simone no Facebook.

Até o momento, além de Simone Carleto, Jovino Cândido (PV) já declarou apoio a Elói no segundo turno. Eduardo Barreto (PROS) apoiará o atual prefeito Guti à reeleição. Guarulhos Web

