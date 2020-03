Share this:

Já são 10 as pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19) em Guarulhos. A cidade registrou até o momento 616 casos suspeitos, sendo que 565 seguem em investigação e 41 foram descartados. A Vigilância Epidemiológica Municipal não registrou e nem foi comunicada sobre qualquer óbito no município.

O 9º caso confirmado é o de uma mulher de 39 anos que não viajou, mas manteve contato com suspeito em isolamento domiciliar, mesma situação do 10º paciente, que é um rapaz de 18 anos. Ambos passam bem e seguem a recomendação de isolamento em casa.

A partir de agora, o diagnóstico do coronavírus vai ganhar mais agilidade, uma vez que novos laboratórios foram validados pelo Instituto Adolfo Lutz para confirmação dos resultados dos exames de detecção da doença. A medida foi publicada pelo Boletim Epidemiológico nº 4 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Os laboratórios validados para diagnóstico do Covid-19 são: Laboratório de Virologia do Hospital Israelita Albert Einstein, Laboratório Fleury de São Paulo e Laboratório Dasa, que reúne as seguintes empresas: Alta Diagnóstico, Previlab Laboratório, Delboni Auriemo, Labsim, Cytolab Medicina Diagnóstica, Vital Brasil, Salomão Zoppi, Laboratório Oswaldo Cruz, Lavoisier, Deliberado Análises Clínicas, Vale Club Laboratório e Padrão Ribeirão Medicina Diagnóstica.