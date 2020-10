Sobral Promoverá O Festival Sabores Do Ceará Com Foco Na Valorização Da Cultura E Gastronomia Local

19:53:40

O Sebrae Ceará selecionará 25 empresas de Sobral para participarem do evento

Devido ao grande sucesso do Festival Sabores do Ceará – Fortaleza, o Sebrae CE realizará entre os dias 26/11 e 06/12/2020 uma nova edição do evento na cidade de Sobral. O evento busca apoiar os empreendedores do segmento de gastronomia, contribuindo para a manutenção de empregos e o funcionamento dos estabelecimentos que sofreram baixas durante a pandemia do coronavírus.

O edital do Festival Gastronômico Sabores do Ceará terá inscrições gratuitas e selecionará até 25 empresas entre os dias 19 a 29/10 e terá como critério a ordem de cadastramento dos interessados. Poderão participar microempreendedores individuais (MEIs), microempresas ou empresas de pequeno porte da cadeia produtiva da gastronomia

Com o tema “Tradições Gastronômicas de Sobral”, os participantes terão que criar um prato no conceito totalmente livre ou utilizar um prato já existente no cardápio do estabelecimento, desde que seja associado a temática proposta e contenha ao menos um ingrediente local com foco na valorização dos produtos regionais. Os pratos devem se enquadrar em uma das quatro categorias listadas no edital: Lanche e Petiscos, Prato Principal, Doces e Sobremesas, além da inovação da categoria Chef de Cozinha, onde os clientes poderão comprar um menu completo que inclui: Entrada, Prato Principal e Sobremesa.

Para saber mais informações sobre o evento ou consultar o edital de seleção do festival, basta acessar o Instagram do evento: @festivalsaboresdoceara

Serviço:

Festival Gastronômico Sabores do Ceará – Edição Sobral

Local: Sobral – CE

Evento: de 26 de novembro a 06 de dezembro de 2020

Realização: Sebrae – CE

Redes Sociais: @festivalsaboresdoceara

Contatos: [email protected]

