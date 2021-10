Sobre a verificação no Facebook e no Instagram

O que é a verificação?

Basicamente, a verificação é uma forma de as pessoas saberem se as contas de destaque que estão seguindo ou pesquisando são exatamente quem elas dizem que são. Dessa forma, elas poderão saber quais contas são autênticas e relevantes. Os selos de verificação não representam um endosso nosso, e nós não os consideramos símbolos de importância.

Tornamos mais fácil para as pessoas solicitarem a verificação, atualizando o formulário que você vê no aplicativo. Fizemos as atualizações para as pessoas entenderem melhor o que precisa ser enviado para a verificação e para oferecer mais transparência nos nossos requisitos. Esses requisitos são os mesmos no Facebook e no Instagram.

ADS

Como faço para verificar a minha conta?

Para conseguir a verificação, você deve seguir os nossos Termos de Serviço e Diretrizes da Comunidade. No processo de inscrição (disponível diretamente no aplicativo), nós solicitamos os seguintes itens:

Sua conta deve representar uma pessoa real ou uma empresa ou entidade registrada. Sua conta deve ser a única presença da pessoa ou empresa que ela representa. Entidades de destaque (por exemplo, animais de estimação ou publicações) também podem se qualificar. Apenas uma conta por pessoa ou por empresa pode ser verificada, com exceções para contas de idiomas específicos. Sua conta deve ser pública e ter uma seção Sobre, uma biografia, uma foto do perfil e pelo menos uma publicação. Sua conta deve representar uma pessoa, marca ou entidade famosa ou muito pesquisada.

Verificamos contas que aparecem em várias fontes de notícias. Não consideramos conteúdo pago ou promocional como fonte de notícias. Recentemente, expandimos a nossa lista de fontes de notícias no Instagram e no Facebook para incluir mídias mais diversas (como aquelas associadas às comunidades LGBTIQ+, negras e latinas) e de todo o mundo. Com as atualizações que fizemos, agora as pessoas podem compartilhar informações sobre o próprio público, a região em que são mais populares e adicionar até cinco artigos de notícias. Isso ajudará a nossa equipe a ter mais acesso ao contexto ao analisar as inscrições.

Para ajudar as pessoas a distinguir melhor contas famosas e cultivar um engajamento autêntico no Facebook, estamos começando a analisar e entrar em contato proativamente com as contas que atendem aos nossos critérios para verificação, como criadores de conteúdo e figuras públicas que já são verificados no Instagram e, portanto, estão qualificados para serem verificados no Facebook.

O que a verificação significa e o que ela NÃO significa?

De forma simplificada, a verificação indica autenticidade e relevância. Ela não é um endosso da nossa empresa. Receber a verificação não significa que o seu conteúdo será favorecido pelos nossos sistemas quanto aos locais em que ele vai aparecer. Tentamos garantir imparcialidade no processo de inscrição para verificação nos baseando em fontes como coberturas de mídias confiáveis e examinando o impacto cultural da pessoa. Por exemplo: no momento, essa pessoa representa uma participação importante nos assuntos sobre os quais as pessoas na comunidade dela estão falando? Ela se tornou viral recentemente?

Infelizmente, nós sabemos que as contas verificadas podem apresentar um risco de segurança para os titulares delas. Hackers podem tentar tomar o controle de uma conta verificada para vender o selo (junto com os seguidores que foram conquistados com muito esforço). Recomendamos que contas verificadas configurem a autenticação de dois fatores para se protegerem contra invasão e tenham cuidado com as tentativas de fraude e imitação de identidade.

Para facilitar a identificação de publicações e comentários de Páginas e perfis autênticos e famosos, continuamos expandindo a visibilidade do selo de verificação no Facebook.

Posso transferir o meu selo de verificação para outra conta?

As contas verificadas não podem alterar o nome da conta nem transferir a verificação para outra conta. O objetivo do selo azul é que as pessoas saibam que a conta foi verificada e que nós confirmamos que a pessoa é quem ela diz ser.

O que acontece quando nós detectamos uma verificação suspeita ou mal-intencionada?

Se descobrirmos que uma verificação foi recebida de maneira mal-intencionada, ou se um indivíduo estiver vendendo contas verificadas, tomaremos providências. Realizamos varreduras regulares na plataforma e fora dela para encontrar e remover pessoas mal-intencionadas do Facebook. Saiba mais sobre as Diretrizes da Comunidade do Facebook aqui.

Estamos sempre fazendo alterações para aprimorar a experiência de todos no Instagram e no Facebook. Esperamos que esta publicação ajude a explicar como funciona a verificação. Para obter mais informações sobre a verificação, confira a nossa Central de Ajuda.