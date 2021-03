SP vive situação crítica com pandemia e está em alerta máximo, diz Doria

14:20:50

SÃO PAULO (Reuters) – O Estado de São Paulo vive uma situação crítica com a pandemia de Covid-19 e está em alerta máximo, disse nesta quarta-feira o governador João Doria (PSDB), que afirmou que hospitais estão ficando lotados de pacientes com o coronavírus.

“Em São Paulo estamos com vários hospitais lotados e com números crescentes de infecção, internação e óbitos”, disse Doria.

O Estado registrou recorde de mortes em 24 horas por causa da Covid-19 na véspera, com 517 óbitos. Adversário político do presidente Jair Bolsonaro, Doria cobrou uma coordenação nacional no combate à Covid-19 e voltou a criticar a gestão da pandemia pelo governo federal.

