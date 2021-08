SPIKE™ Essential da LEGO® Education chega ao Brasil para impulsionar o aprendizado de STEAM e robótica

Ads

Por Redação

A LEGO® Education expande o seu portfólio com o kit SPIKE™ Essential LEGO® Education voltado para os alunos do Ensino Fundamental I

O Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, distribuidor oficial da LEGO® Education no Brasil, anuncia o lançamento do kit SPIKE™ Essential LEGO® Education, solução para auxiliar educadores a transformar conceitos de robótica e de STEAM (acrônimo em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) em atividades práticas, lúdicas e engajadoras.

“Num mundo cada vez mais tecnológico, a rotina escolar tradicional é desgastante e soluções como o kit SPIKE™ Essential são grandes aliados das escolas, não apenas para promover habilidades profissionais, mas também transformar a vida e a visão dos estudantes“, diz Alex Paiva, head da LEGO® Education no Educacional.

Segundo ele, incluir a robótica e a programação no plano de aula da escola ajuda o desenvolvimento do raciocínio lógico, analítico e crítico dos alunos, torna-os mais criativos, colaborativos e preparados para trabalhar em equipe e dentro de um processo que permita colocar a mão na massa, pesquisar, construir experimentos, criar hipóteses e analisar resultados, entre outros benefícios. “Kits como o SPIKE™ Essential LEGO® Education transformam alunos de consumidores a construtores de tecnologia. Os alunos ficam entusiasmados com a experiência de aprendizagem baseada em narrativas e sentem-se estimulados a investigarem os conceitos STEAM enquanto evoluem na alfabetização, matemática e desenvolvimento socioemocional”, diz.

Voltado para os alunos Ensino Fundamental I (6 a 10 anos), o kit SPIKE™ Essential LEGO® Education vem com 449 peças e 4 minifiguras com suas próprias personalidades, que atuam como contadores de histórias para tornar a solução de problemas compreensível para todos os alunos. O hardware simples – incluindo um hub inteligente com 2 portas, 2 motores, uma matriz de luz e um sensor de cor – dá vida às criações dos alunos. A codificação em ícones (para alunos não alfabetizados) e em blocos Scratch (para alunos alfabetizados) estimula o pensamento lógico de programação, respeitando o nível de conhecimento individual. O conjunto também inclui uma seleção colorida de peças familiares de LEGO® e adequadas à idade, elementos de reposição e uma caixa de armazenamento durável com bandejas de classificação codificadas por cores para facilitar o processo de construção e gerenciamento da sala de aula.

O SPIKE™ Essential já oferece 5 unidades de 8 aulas de 45 minutos alinhadas aos padrões STEAM e à BNCC. Cada unidade inclui planos abrangentes de aulas on-line, com extensões de matemática e linguagem. “Também fornecemos indicação por nível de domínio de avaliação e vídeos para apoiar os professores. Para aumentar ainda mais a confiança dos professores e prepará-los para o ensino STEAM de sucesso usando o Sistema de Aprendizagem LEGO®, o SPIKE™ Essential é apoiado por um programa abrangente de desenvolvimento profissional para professores”, explica Alex.

Mais informações sobre o kit SPIKE™ Essential LEGO® Education no site do Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, distribuidor oficial de LEGO® Education no Brasil.

Sobre o Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação – reúne soluções de apoio à aprendizagem em modelo disruptivo de negócio, com soluções como suítes pedagógicas e de hardware voltadas para aprendizagem de Língua Portuguesa, Matemática e STEAM (acrônimo em inglês para Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Área de negócios dedicada à educação da Positivo Tecnologia S.A., conecta pais, alunos, escolas, edtechs, editoras, empresas nacionais e internacionais em ecossistema único. Veja mais no site do Educacional.

