Sport Drops reúne Gustavo Borges, Diego Hypolito e as tenistas Luisa Stefani e Laura Pigossi para falar sobre carreira e educação

Ads

Por Redação

Online e Gratuito, o evento acontece no dia 9 de novembro e promete surpreender o público

A GLED International Education vai reunir profissionais do meio esportivo para compartilhar suas experiências e debater sobre as diversas oportunidades de negócios no esporte em um evento online e gratuito, que acontece no dia 09 de novembro: o Sport Drops!

A ideia de mostrar os bastidores do universo esportivo partiu do CEO da GLED International Education, Mário Aguilar, que percebeu a necessidade dos jovens atletas em se preparar para vivências desafiadoras e internacionais, como acontece com os estudantes de língua inglesa que ingressam em um intercâmbio por meio de bolsa esportiva.

“Sempre acreditei que a tríade Educação, Esporte e Cultura consegue moldar e modificar o jovem brasileiro. Estes pilares são capazes de forjar disciplina, ética, respeito, de agregar conhecimento, e principalmente de abrirem diversas novas oportunidades pessoais e profissionais para estes cidadãos”, disse Mário Aguilar.

Mais do que um bate papo, o Sport Drops foi planejado para expandir os horizontes e agregar conhecimento para todos os amantes do esporte. E por isso, conta com um time de ouro como convidados, entre eles o lutador de Taekwondo Diogo Silva, que defendeu a seleção brasileira por 12 anos, o nadador medalhista olímpico Gustavo Borges, o ginasta medalhista olímpico Diego Hypolito.

ADS

“Fiquei muito feliz com o convite para palestrar em um evento tão importante, estou muito empolgado e ansioso”, falou Diego Hypolito.

As tenistas Luisa Stefani e Laura Pigossi, que fizeram história nas Olimpíadas de Tóquio, conquistando a medalha de bronze, também confirmaram presença.

“Adorei o intuito do evento da GLED e estou superanimada pra contar um pouco da minha história e compartilhar o impacto da língua inglesa na minha educação e carreira esportiva até agora”, disse Luiza.

“O inglês é um idioma oficial nos torneios de tênis, portanto, é importante e fundamental ter uma fluência o que contribui muito na comunicação com outros jogadores, nas viagens internacionais, nas entrevistas, entre outras coisas”, completou Laura.

Reforçam o time a oposta/ponteira da equipe de vôlei do Esporte Clube Pinheiros, Camila Mesquita e Cris Souza, eleita em 2020 a melhor técnica de futsal feminino do mundo.

O evento, que está marcado para começar às 9 horas, será dividido em painéis com palestrantes de diversas áreas como marketing, startups e esporte eletrônico. Além da fluência na língua inglesa, fundamental para a profissionalização e internacionalização de atletas brasileiros, trazendo experiência de quem já morou fora do Brasil.

Já estão confirmados o psicólogo da equipe de E-Sport do Flamengo, Henrique Carpigiani, Moacyr Alves, sócio da empresa 7wplay, Ivan Ballesteros, fundador e CEO da Esporte Educa, André Rímoli, fundador da ARC Sports e Vinícius Bortolatto, Head da empresa canadense ORCA no Brasil.

E para abrilhantar o Sport Drops, as comentaristas Juliane Santos e Mariana Pereira, e a narradora Luciana Mariano irão comandar os painéis.

O evento será transmitido direto do Boulevard Alma Premium – dentro do Buteco do Jacquin – novo espaço Premium de São Paulo. A inscrição pode ser feita pelo site http://sportdrops.glededucation.com.br/