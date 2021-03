16:09:52

Super Ação 2021 – Como Fazer Seu 2021 Extraordinário

Na agradável noite da terça-feira (23/02), o Maia Co-Working foi o

palco do Super Ação 2021. Um evento cuja plateia foi quem estava

em casa, no conforto de seus lares, devido ao distanciamento

social.

O assunto foi: você. Sim, você. Saúde financeira, mental, corporal,

como se comunicar, como se conhecer. Cinco palestras, cinco

maneiras de se enxergar.

Bruno Nassori, Shirley Freitas, Carlos Serpeloni, Ricardo Dias e

Eduardo Passadori falaram sobre os principais pontos de

autorreflexão.

Um evento dessa importância poderia ter ingresso. Poderia, mas

não teve. O Super Ação 2021 foi totalmente gratuito! Com a

apresentação de Vânia Fernandes, o evento teve uma condução

impecável.

De acordo com os organizadores, uma segunda edição não será

descartada.

Palestrantes, organizadores e apoiadores do Super Ação 2021 no Maia Co-

Working (Foto: Camilla Sedrez)

O evento teve o apoio da RiVan Desenvolvimento Humano,

ComunicaConde Marketing & Imprensa e da Trokz Permutas

Corporativas.

