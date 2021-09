Superintendente do Sebrae/CE visita restaurantes participantes do Festival Sabores do Ceará

Durante as visitas, Cartaxo agradeceu pelo apoio ao festival e destacou o compromisso do Sebrae com os pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar

O Festival Sabores do Ceará começou nesta quinta-feira (26) trazendo para o público um pouco da riqueza e da diversidade da gastronomia de Fortaleza. Até o dia 07 de setembro, 57 estabelecimentos da capital estarão participando do evento, que conta com 110 pratos criados especialmente para o festival, distribuídos nas categorias Lanches, Petiscos, Prato Principal e Sobremesas. O lançamento oficial do evento, que está disponível do canal do YouTube do festival, foi realizado no Jardins Lounge Bar.

Além do Jardins Lounge, o evento de lançamento contou também com o apoio da Cervejaria Turatti e da Boutique Duqueijo. Na última semana, os três estabelecimentos receberam a visita do superintendente do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, que esteve acompanhado do presidente da Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC), Luciano Ferreira e da analista do Sebrae/CE e coordenadora do Festival Sabores do Ceará, Evelyne Tabosa.

Durante a visita, Cartaxo agradeceu aos empreendedores dos três estabelecimentos pelo importante apoio ao festival e reforçou o compromisso do Sebrae/CE em ajudar os pequenos negócios do segmento de alimentação a superar os impactos negativos trazidos pela pandemia. “Lançamos o festival no ano passado em formato delivery em um momento de muita dificuldade para os estabelecimentos e conseguimos atingir resultados significativos como a injeção na economia da capital de cerca de R$ 2,1 milhões em vendas dos restaurantes participantes. Este ano em um formato híbrido, presencial e online, queremos gerar resultados ainda melhores”.

Cervejaria Turatti

Em sua visita à Cervejaria Turatti, o superintendente do Sebrae/CE foi recebido pelo mestre cervejeiro Tiago Facundo e pelo chef Danilo Matos. A casa guarda um legado de produção de cerveja artesanal da família Turatti, iniciado na pequena Relvado, interior do Rio Grande do Sul, e que foi trazido a Fortaleza por Lissandro Turatti, quando ainda em 2002 instalou a primeira micro-cervejaria da capital.

Hoje, já na casa que carrega o nome da família, a Cervejaria Turatti dispõem de 14 tipos de cervejas artesanais produzidas sob o olhar atento de Tiago Facundo. Outro destaque do estabelecimento é a cozinha, que tem no comando o Chef Danilo Matos, especialista na técnica de defumação, procedimento responsável por potencializar o sabor e a maciez das carnes. Para ajudá-lo nesta tarefa a cervejaria dispõe do maior pit de defumação do estado e um dos maiores do Nordeste.

Boutique Duqueijo

Já na Boutique Duqueijo, os visitantes puderam conhecer um pouco mais sobre a casa que é primeira Fromagerie do Ceará. Especializada na harmonização de queijos e vinhos, o estabelecimento nasceu da experiência de quase três décadas no ramo de laticínios do chef Duilio Costa, aliada à sua paixão pelo diversificado mundo dos queijos e vinhos e suas descobertas.

A ideia do chef é a partir deste conhecimento acumulado, ajudar a fomentar na capital cearense a cultura queijeira e suas inúmeras possibilidades de combinações e harmonizações com vinho, possibilitando ao público a oportunidade de conhecer e valorizar a particularidade de cada produto disponível no espaço.

Jardins Lounge

No espaço do Jardins Lounge Bar, a equipe do Sebrae/CE foi recebida pela empresária Thaty Rabello, que se divide entre o comando da casa e o apoio a diversos projetos sociais que tem o Jardins como palco de ações de sustentabilidade, bem estar, moda e é claro, gastronomia. Esta multiplicidade da empreendedora se reflete no gastrobar, conhecido como o pulmão do lado sul da cidade por possuir em sua decoração mais de mil plantas de diferentes espécies.

O estabelecimento conta ainda com nove lounges laterais, construídos com madeira de reflorestamento, além do palco, uma atração à parte, que é instalado dentro de um contêiner decorado com várias espécies de plantas e mudas, combinando com o jardim vertical que fica ao lado e proporciona um grande cenário para fotos dos visitantes.

Serviço

Festival Sabores do Ceará

De 26 de agosto a 7 de setembro

Realização: Sebrae/CE

Apoio: Abrasel, Fecomércio, Associação dos Chefs de Cozinha – ACC /CE, Sindirest e Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria de Turismo

Instagram: @festivalsaboresdoceara