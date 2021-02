Suposta amante do pastor Alexandre Silva esclarece polêmica

Valéria Júnia é a mulher que foi apontada como sendo a amante do pastor Alexandre Silva, ex-marido de Elaine de Jesus. A polêmica voltou a tona, após vazar um novo áudio do pastor confirmando que teve um relacionamento com ela.

Entretanto, ela entrou em contato com O Fuxico Gospel para esclarecer toda confusão que envolve ela e o pastor.

+ Bomba: Vaza novo áudio do pastor Alexandre Silva com amante

De acordo com Valéria, o pastor Alexandre já estava separado da cantora Elaine de Jesus quando ela se relacionou com ele. A mulher ressalta que o áudio em que ela conversa com o pastor é de dezembro de 2020, sendo que o pastor já estava separado desde junho do mesmo ano.

Valéria também explica que o seu romance com o religioso não foi escondido. Ela contou que enviou uma carta à igreja de Boston, contando passo a passo do que tinha acontecido.

A mulher também acusa um pastor da Revival Church for the Nations que é muito amigo da Elaine de Jesus, e está por trás de toda polêmica.

Segundo Valéria, a intenção desse pastor é difamar Alexandre Silva, e também a afetar a sua honra.