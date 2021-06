Suspeitos de roubar motos são detidos pela GCM no Parque Cecap

10:19:52

Dois homens foram detidos na tarde do (12) depois de tentarem levar a moto de um casal no Parque Cecap. Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, que se encontravam em patrulhamento nas proximidades do Terminal Rodoviário, perceberam o desespero do casal e interviram.

Na aproximação, os dois suspeitos, que também utilizavam motos, tentaram fugir, mas foram interceptados. Com eles foi encontrada uma imitação de brinquedo de uma pistola. Não houve resistência por parte dos homens, que se deitaram no chão, obedecendo à ordem dos guardas civis.

Durante a conversa com os GCMs, os acusados contaram que sua especialidade é o roubo de motocicletas, que são levadas para uma área de desmanche. Diante da confissão da atividade criminosa os dois foram encaminhados ao 7º Distrito Policial, no Jardim São João, local em que foram autuados em flagrante e colocados à disposição da Justiça.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook