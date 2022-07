Taça Kids F7 Guarulhos conhece seus campeões nas séries Ouro e Prata

Ads

14:33:36

Depois de quase três meses de disputa, a 1ª edição da Taça Kids F7 Guarulhos chegou ao fim neste domingo (03). A competição realizada na quadra do São Paulo/Guarulhos conheceu nesta data os campeões das séries Ouro e Prata em cinco categorias – Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Destaque para o São Paulo Select, que conquistou títulos na Série Ouro e Prata, e o São Paulo/Guarulhos, campeão na Série Prata.

Pela Série Ouro, principal divisão do campeonato, o São Paulo Select levou a melhor nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-16. Na categoria para atletas com até 10 anos de idade, a franquia do Tricolor paulista venceu o Juventus Academy por 2 a 1 e ficou com o título. No Sub-12, o Select encarou a equipe do Chute Inicial/Guarulhos-Centro e bateu o adversário pelo placar de 2 a 0. Em contrapartida, no Sub-16 a vitória sobre o Juventus Academy veio nos pênaltis por 3 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Já a franquia alvinegra do Chute Inicial/Guarulhos-Centro ficou com as conquistas no Sub-08, quando superou o Juventus Academy por 3 a 2 e no Sub-14 ao bater o Meninos da Vila/Guarulhos. Em contrapartida, o São Paulo/Guarulhos dominou a competição na Série Prata. Os franqueados do clube do Morumbi, bairro da zona sul de São Paulo (SP), venceram as categorias Sub-08, Sub-10 e Sub-12. O São Paulo Select venceu no Sub-14 e os Meninos da Vila no Sub-16.

Série Ouro

ADS

Sub-08: Chute Inicial 3 X 2 Juventus Academy

Sub-10: São Paulo Select 2 X 1 Juventus Academy

Sub-12: São Paulo Select 2 X 0 Chute Inicial

Sub-16: São Paulo Select 0 X 0 Juventus Academy – nos pênaltis – Select 3 X 2

Série Prata

Sub-08: São Paulo Select 0 X 1 São Paulo/Guarulhos

Sub-10: São Paulo/Guarulhos 4 X 0 Chute Inicial

Sub-12: São Paulo/Guarulhos 2 X 1 Juventus Academy

Sub-14: São Paulo Select 2 X 2 São Paulo/Guarulhos – pênaltis 3 X 2 Select

Sub-16: Meninos da Vila x Furação/Arujá