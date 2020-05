Taxa de cura do Covid-19 sobe para 72% nesta semana em Guarulhos

Rede Gazeta News Guarulhos

O percentual de pacientes curados do novo Coronavírus (Covid-19) em Guarulhos subiu de 65% para 72% da semana passada para esta.

Por / Redação 22:20:11

De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (28) pela Secretaria de Saúde, dos 2.378 casos da doença confirmados até o momento, 1.712 pessoas evoluíram satisfatoriamente, 255 não resistiram e morreram e 411 permanecem internadas em tratamento.

O Boletim Epidemiológico, que também traz informações sobre a situação do novo Coronavírus nas quatro regiões de Saúde de Guarulhos, mostra que a maior quantidade de casos confirmados da doença – 747 pessoas infectadas e 79 óbitos – está concentrada na área central da cidade, que inclui os seguintes bairros: Jardim Paraventi, Jardim Flor da Montanha, Parque Cecap, Vila Fátima, Vila Barros, Ponte Grande, Itapegica, Jardim Munhoz, Jardim Tranquilidade, Vila São Rafael e Jardim Vila Galvão.

Mas é da região de Saúde Cantareira a maioria das mortes em decorrência do Covid-19. São até o momento 671 casos confirmados e 82 óbitos neste território que compreende bairros como: Vila Galvão, Jardim Rosa de França, Jardim Palmira, Parque Continental, Jardim Novo Recreio, Cabuçu, Jardim Acácio, Jardim Belvedere, Parque Primavera, Taboão, Cidade Martins, Jardim Santa Lídia, Cocaia, Jardim Jovaia, Vila Rio de Janeiro e Morros.

A terceira região com maior número de pessoas infectadas é a Pimentas Cumbica, onde estão localizados os bairros: Pimentas, Conjunto Marcos Freire, Jardim Jacy, Cumbica, Parque Uirapuru, Jardim Nova Cumbica, Água Chata, Vila Dinamarca, Jardim Nova Cidade, Parque Jandaia, Jardim Normandia, Parque Piratininga, Jardim Aracília, Parque Jurema, Parque Alvorada, Jardim Dona Luiza e Jardim Santo Afonso. Nesta área de abrangência já foram confirmados 528 casos e 51 óbitos.

Por fim, com 383 notificações positivas para Covid-19 e 43 mortes está a a Região de Saúde São João/Bonsucesso, onde se situam bairros como Bananal, Jardim Fortaleza, Cidade Seródio, Haroldo Veloso, Parque Santos Dumont, Nova Bonsucesso, Jardim Álamo, Vila Carmela, Parque Residencial Bambi, Água Azul, Jardim Presidente Dutra, Marinópolis, Inocoop, Lavras, Cidade Soberana, Jardim Ponte Alta e Jardim Santa Paula.

Nesta semana, um total de 49 notificações de Covid-19 atribuídas a Guarulhos não contém informação sobre o local de residência dos pacientes. Quanto às faixas etárias mais acometidas pela doença, estão as de 40 a 49 anos com 23,25% dos casos; de 30 a 39 anos com 22,12%; a de 50 a 59 anos com 16,99% e a de 60 a 69 anos com 13,08%, sendo esta última a que concentra o maior percentual de óbitos (28,63%), seguida das pessoas com idade igual ou superior a 80 anos (21,18%) e daquelas com 70 a 79 anos (17,65%).

Taxa de cura do Covid-19 sobe para 72% nesta semana em Guarulhos

Taxa de cura do Covid-19 sobe para 72% nesta semana em Guarulhos

Taxa de cura do Covid-19 sobe para 72% nesta semana em Guarulhos

Taxa de cura do Covid-19 sobe para 72% nesta semana em Guarulhos

Taxa de cura do Covid-19 sobe para 72% nesta semana em Guarulhos

O percentual de pacientes curados do novo Coronavírus (Covid-19) em Guarulhos subiu de 65% para 72% da semana passada para esta. De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (28) pela Secretaria de Saúde, dos 2.378 casos da doença confirmados até o momento, 1.712 pessoas evoluíram satisfatoriamente, 255 não resistiram e morreram e 411 permanecem internadas em tratamento.Taxa de cura do

O Boletim Epidemiológico, que também traz informações sobre a situação do novo Coronavírus nas quatro regiões de Saúde de Guarulhos, mostra que a maior quantidade de casos confirmados da doença – 747 pessoas infectadas e 79 óbitos – está concentrada na área central da cidade, que inclui os seguintes bairros: Jardim Paraventi, Jardim Flor da Montanha, Parque Cecap, Vila Fátima, Vila Barros, Ponte Grande, Itapegica, Jardim Munhoz, Jardim Tranquilidade, Vila São Rafael e Jardim Vila Galvão.

Mas é da região de Saúde Cantareira a maioria das mortes em decorrência do Covid-19. São até o momento 671 casos confirmados e 82 óbitos neste território que compreende bairros como: Vila Galvão, Jardim Rosa de França, Jardim Palmira, Parque Continental, Jardim Novo Recreio, Cabuçu, Jardim Acácio, Jardim Belvedere, Parque Primavera, Taboão, Cidade Martins, Jardim Santa Lídia, Cocaia, Jardim Jovaia, Vila Rio de Janeiro e Morros.

Taxa de cura do Covid-19 sobe para 72% nesta semana em Guarulhos