Após aglomerações no fim de ano, taxa de ocupação de UTIs sobe em Guarulhos

Mesmo com todos os alertas feitos pelas autoridades de saúde, as aglomerações ocorridas durante as festas de Natal e Ano Novo já começam a se refletir na ocupação de leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 nos hospitais públicos de Guarulhos. A taxa saltou de 72,45% no último dia 31 para 93,4% nesta segunda-feira (4). O aumento reflete o relaxamento das medidas de prevenção da doença por parte de boa parte da população, que se aglomerou nas ruas, comemorações clandestinas e nas praias nos últimos dias de 2020.

Essa já era uma preocupação da Secretaria Municipal da Saúde. A técnica da Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças de Guarulhos, Fernanda da Matta Carmo, afirmou na semana passada que o fato de ignorar as medidas de proteção poderia refletir no aumento do número de casos confirmados de Covid-19 na cidade e, consequentemente, superlotar o sistema de saúde.

Agora, mesmo com o respaldo dos leitos de UTI da Grande São Paulo, cuja taxa de ocupação está em 65% nesta segunda-feira, Guarulhos já se prepara para a contratualização de leitos de UTI Covid-19 na rede privada. Uma ampla pesquisa de preços foi realizada para o caso de ocorrer lotação nos hospitais públicos da cidade. No entanto, a instituição que ofereceu o menor preço e melhores condições neste primeiro certame não apresentou a documentação necessária para efetivar sua contratação.

Por isso, uma nova pesquisa já teve início para que o município possa efetivar a contratação o mais rápido possível. Enquanto isso, a municipalidade começa a requerer que novos pacientes possam ser transferidos para outras unidades da região metropolitana, onde a taxa de ocupação está em 65%, segundo informações do sistema de regulação Cross.

Dados da Vigilância Epidemiológica Municipal desta segunda-feira (4)

Taxa de cura – 94 %

Taxa de letalidade – 4,78%

Total de recuperados – 33.569

Casos confirmados – 35.710

Total de óbitos – 1.708 confirmados e sete em investigação

Taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos de Guarulhos: 93,4%

Taxa de ocupação de leitos de enfermaria em hospitais públicos de Guarulhos: 79%

Taxa de ocupação de UTIs da Grande São Paulo: 65%

