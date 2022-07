11:03

Superação pode ser a palavra exata para ilustrar o feito da equipe Sub-12 do Boca Juniors/Penha no empate em 1 a 1 diante do Flamengo/Ermelino, em partida válida pela 7ª rodada da Taça Kids F7 Guarulhos. O técnico Leandro Bandeira elogiou o desempenho de seus comandados naquele confronto, que estiveram em quadro com um atleta a menos durante todo embate. Com o resultado, a franquia boquense se encontra na 3ª colocação da Série 2 com 4 pontos conquistados.

“Os atletas tiveram uma aplicação tática absurda dentro da quadra. Escutaram e corresponderam corretamente dentro da quadra como se comportar nessa partida. Queria jogar de igual para igual porque se tivéssemos completos teríamos grandes chances de trazer os 3 pontos. Mas, começar o jogo com 6 jogadores não foi possível, porém, fiquei muito feliz com a superação desses garotos na partida”, declarou Bandeira.

Com os resultados obtidos na rodada realizada no último domingo (29 de maio), na quadra da franquia do São Paulo/Guarulhos, o Boca Juniors/Penha passou à ocupar o 2º lugar na categoria Sub-10 (Série 2) com 4 pontos, a 3ª posição no Sub-12 (Série 2) com 4 pontos, a liderança no Sub-14 (Série 2) com 8 pontos e a vice-liderança no Sub-16 (Série 2) com 4 pontos. Diante deste cenário, Bandeira valorizou a campanha da franquia e afirmou que o desempenho está dentro do planejado para a competição.

“Estamos fazendo uma campanha dentro do esperado, haja vista a maioria das categorias que nossa escola está disputando essa competição são jogadores de primeiro ano (jogadores mais novos). Isso gera uma certa dificuldade, mas estão saindo dentro do que nós professores (Leandro, Victor e Caique) tínhamos planejados”, concluiu

Nesta 7ª rodada, o Boca Juniors/Penha venceu o Flamengo/Ermelino na categoria Sub-10 por 4 a 3, empatou em 1 a 1 na categoria Sub-12 e foi superado pelo adversário nas categorias Sub-14 (2 a 1) e Sub-16 (4 a 2). Em contrapartida, o São Paulo Select venceu a franquia Meninos da Vila em todas as categorias. No Sub-10 (6 a 1), Sub-12 (3 a 0), Sub-14 (2 a 1) e Sub-16 (8 a 0). O Tricolor lidera as categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14 e se encontra na vice-liderança do Sub-16.