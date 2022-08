Técnico do Porto faz cobrança a Gabriel Veron

Ads

23:34:33

Ainda em adaptação ao futebol português, o atacante Gabriel Veron, contratado há pouco mais de um mês pelo Porto, junto ao Palmeiras, já participou de três partidas com a camisa do clube português, mas todas entrando ao decorrer da partida, nunca como titular.

Na última partida do Porto, contra o Vizela, no último domingo, Veron recebeu uma leve crítica de Sérgio Conceição, técnico do clube, por conta de uma tentativa de passe de efeito enquanto o clube corria atrás do resultado: “Se posso fazer um passe com a parte de dentro do pé, não vou fazer de sola. Fica mais bonito do Brasil, mas aqui e em todo lugar é menos eficaz. Isso que falei com ele. Me lembrou uma situação que tive com outro jogador, não vou dizer quem. Precisávamos fazer um gol para ganhar e ele quis fazer um passe à brasileira, de futsal. Fica bonito de ver, mas é preciso perceber que todos os momentos são importantes para ganhar jogos”.

Vendido pela quantia de 10,2 milhões de euros, aproximadamente R$ 57,3 milhões na cotação atual, em julho deste ano, Veron rendeu cerca de R$ 45,8 milhões ao Palmeiras, que tinha 80% dos direitos do jovem atacante, e outros 20% foram para o Santa Cruz, de Natal, clube que formou Veron antes de sua transferência para as categorias de base do Palmeiras.

ADS

Dias antes de sua negociação para o futebol europeu, Gabriel Veron foi flagrado em um vídeo publicado nas redes sociais curtindo uma balada em São Paulo durante a madrugada, antes de uma partida importante. O jogador recebeu uma multa de 40% de seu salário pela diretoria de futebol e pela comissão técnica capitaneada pelo treinador português Abel Ferreira.