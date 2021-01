16:33:16

TECNOLOGIA Telstra, Ericsson e Qualcomm alcançam velocidade recorde de download de 5G Abhishek Chatterjee IST Isso foi feito usando um dispositivo de teste móvel de fator de forma de smartphone, equipado com o sistema Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF (Inscreva-se no nosso boletim informativo Cache de hoje para obter um rápido resumo das 5 principais histórias de tecnologia. Ericsson e a Qualcomm, estabeleceu um novo recorde de velocidade de download 5G de 5 Gbps para um único usuário em uma rede comercial. “Estamos satisfeitos por mais uma vez ter aumentado nosso recorde de velocidade de pico de rede existente”, disse Nikos Katinakis, redes executivas de grupo e TI da Telstra. A chamada de dados 5G foi realizada no 5G Innovation Center na Gold Coast usando a rede de produção comercial. Isso foi feito usando um dispositivo de teste móvel de fator de forma de smartphone, equipado com o sistema Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF com módulos de antena Qualcomm QTM535 mmWave de 3ª geração. Leia também | Qualcomm anuncia novos chips de smartphone 5G carro-chefe “5G mmWave permitirá muitos novos casos de uso para consumidores e empresas, bem como permitirá que muitos dos dispositivos móveis de hoje aproveitem sua capacidade de rede aprimorada, velocidades multi-gigabit e baixa latência”, disse Durga Malladi, vice-presidente sênior e gerente geral , 4G / 5G, Qualcomm Technologies. A conquista se baseia em uma velocidade máxima de download anterior de 4,2 Gbps alcançada em setembro de 2020.

