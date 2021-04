Rede Gazeta News Guarulhos

Um ano após a primeira quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus, alcançamos a marca de mais de 300 mil vidas perdidas. Mães, pais, irmãos, irmãs, tios e tias, avós, filhos, amigos, parentes que se foram. Além das mortes, a pandemia trouxe fome, miséria e violência.

Para fazer a contingência da pior crise humanitária dos últimos tempos no Brasil, a Coalizão Negra Por Direitos, em parceria com a Anistia Internacional, Oxfam Brasil, Redes da Maré, Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, 342 Artes, Nossas – Rede de Ativismo, Instituto Ethos, Orgânico Solidário e Grupo Prerrô, mobilizam suas forças para lançar a campanha de financiamento coletivo para arrecadar fundos para ações emergenciais de enfrentamento à fome, à miséria e à violência na pandemia de Covid-19.

É preciso agir rápido e, por isso, precisamos da sua ajuda. Como disse Solano Trindade no poema que inspira o nome dessa campanha, “Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Se tem gente com fome, dá de comer”. A fome não pode esperar. Preencha o formulário e contribua com valores a partir de R$ 10.

Faça a sua doação!

PARA DOAR QUALQUER OUTRO VALOR:

Deposito em conta:

Associação Franciscana DDFP

CNPJ: 11.140.583/0001-72

Banco do Brasil

Agência: 1202-5

Conta Corrente: 73.963-4

Chave PIX:

11.140.583/0001-72

PayPal:

