Temperatura cai na Grande Vitória trazendo chuva no fim de Semana..

por \ Ivan Ribeiro

O fim de semana chegou, e será de temperaturas um pouco mais baixas. A mínima é de 23°C e a máxima de 26°C na Grande Vitória.

Nesta sexta-feira (7),

No sábado o sol aparece entre nuvens e a temperatura volta a aumentar. Há previsão de chuvas rápidas em alguns momentos do dia na faixa leste do estado e nas demais áreas a chuva é esperada a partir da tarde podendo ocorrer em forma de pancadas. A previsão é de vento moderado no litoral sul. Na Grande Vitória, as temperaturas variam entre mínima de 23°C e máxima de 29°C.

DOMINGO (9)

O domingo será com períodos de sol, intercalando com momentos de céu nublado, na maior parte do Espírito Santo. Pode chover rapidamente em alguns pontos do estado, mas de forma mal distribuída e passageira. O vento sopra de moderado a forte no litoral. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 23 °C e máxima de 26 °C.

Custo de vida em São Paulo tem alta de 3,09% em 2019