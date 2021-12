Temperatura deve subir no fim de semana em São Paulo

Ads

A temperatura deve subir neste fim de semana na capital paulista, com previsão de chuva somente a partir da tarde de domingo (12).

Após um início de semana com tempo frio e chuvoso, o clima começou a melhorar em São Paulo nesta quinta-feira (9), com termômetros registrando máxima de 24°C e mínima de 15°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O tempo quente deve permanecer nesta sexta-feira (10), que terá temperatura máxima de 26°C e a mínima 13°C. O dia começará com muita nebulosidade e sensação de frio, mas o sol deve aparecer entre nuvens e favorecer a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Com a chegada de uma brisa marítima haverá nebulosidade no final da tarde, mas não há expectativa de chuva.

Segundo o meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Marcelo Schneider, as duas próximas madrugadas serão um pouco mais frias do que o normal para a época, com mínimas entre 13°C e 15°C.

As altas temperaturas deverão permanecer no fim de semana onde os termômetros chegaram à máxima de 31°C no sábado (11) e 34°C no domingo (12).

Por causa do calor, pancadas de chuva devem acontecer no domingo, com precipitações à tarde e à noite, de acordo com o Climatempo. Na segunda (13), poderá chover a qualquer hora do dia.

De acordo com Schneider, segunda será de tempo mais instável e nublado. Provavelmente, ocorreram chuvas já no início da tarde. Já na terça-feira (14), a temperatura volta a cair.