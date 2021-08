Temperatura muda na próxima semana; veja previsão para a capital

Ads

16:49:18

A frente fria prevista na última semana derrubou a temperatura em São Paulo. Nesta quinta (12), a cidade deve ficar com temperaturas entre 18ºC e 13ºC.

O restante desta semana, de acordo com o Climatempo, será em meio ao ar úmido e frio, mas não há expectativa de chuva frequente ou volumosa. “[…] A umidade será grande por causa do vento marítimo que vai soprar constante e moderado nos próximos dias”, diz o portal. A Grande São Paulo e todo o leste do estado terá nuvens e pouca chuva até o fim da semana. A temperatura fica baixa o dia todo e a sensação será de um friozinho constante.

