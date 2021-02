Tenente-coronel da PM sofre ataque racista durante palestra virtual da USP

Em entrevista ao G1 em dezembro do ano passado, o tenente-coronel Evanilson falou sobre seu trabalho na revisão do manual de Direitos Humanos da Polícia Militar .

O novo manual, segundo ele, tem o objetivo de “contribuir para a desestruturação do racismo estrutural”.

A ideia de se reformar o manual, de acordo com ele, é fazer com que os policiais paulistas reflitam e se conscientizem de que o racismo está presente no dia a dia nas ruas e identifiquem atos discriminatórios próprios e de colegas que possam ser corrigidos.