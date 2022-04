The Chosen: Série sobre Jesus e os discípulos estreia na próxima segunda-feira (11)

Ads

Criada e dirigida por Dallas Jenkins, produção é resultado da maior campanha de financiamento coletivo de audiovisual do mundo

Na próxima segunda-feira (11), os canais History e History 2 apresentam a série The Chosen: Os Escolhidos. A programação especial faz parte das comemorações da Semana Santa.

No History 2, a estreia é na segunda-feira, dia 11 de abril, mas no History é no próximo sábado, dia 9; serão exibidos dois episódios inéditos por semana. A produção tem classificação indicativa de 12 anos e conta os acontecimentos da vida de Jesus pela perspectiva daqueles que o conheceram.

Criada e dirigida por Dallas Jenkins (A Ressurreição de Gavin Stone, Um Brilho na Escuridão), The Chosen: Os Escolhidos é uma produção independente que pôde ser realizada graças a um crowdfunding em 2019, que mobilizou milhares de pessoas e arrecadou 10 milhões de dólares para a primeira temporada. Assim, bateu o recorde e tornou-se o projeto com o maior financiamento coletivo virtual da história do entretenimento.

Com riqueza de detalhes, a nova série é baseada nos relatos bíblicos e acompanha a história de Jesus e a de seus discípulos: desde o carismático pescador afogado em dívidas à mulher lutando contra demônios reais, o jovem cobrador de impostos condenado pela sociedade ao ostracismo e o líder religioso questionando sua tradição de fé. A primeira temporada é focada nos milagres e ensinamentos de Jesus.

The Chosen: Os Escolhidos é estrelada por Jonathan Roumie (Jesus), premiado pelo trabalho em 2020 no MovieGuides Awards. O grande elenco é composto por Elizabeth Tabish (Maria Madalena), Shahar Isaac (Simão Pedro), Paras Patel (Mateus) e Erick Avari (Nicodemos), entre outros.

No primeiro deles, Eu te Chamei pelo Nome, dois irmãos carismáticos que dedicam suas vidas à pesca têm problemas para pagar as suas dívidas fiscais com Roma. Enquanto isso, uma mulher infeliz, que vende seu corpo no Distrito da luz vermelha para sobreviver, luta com os seus demônios. Como a vida deles mudará após conhecer Jesus?

O segundo episódio de estreia é Shabbat. Enquanto Mateus dá o seu testemunho e confirma as alegações de Simão ao pretor Quintus, Nicodemos, um fariseu rico e popular, investiga o milagre que supostamente teria acontecido no Distrito da luz vermelha. Além disso, Maria recebe convidados surpresa em seu jantar de Shabbat. Quem são eles?

APLICATIVO THE CHOSEN EM PORTUGUÊS



A história de Jesus também pode ser assistida por meio de um aplicativo oficial disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. Listado entre os 50 melhores aplicativos de entretenimento e com mais de 5 milhões de downloads só entre usuários de Android, o app foi totalmente traduzido para o português como parte de uma ação em conjunto feita pela Angel Studios (produtora da série) e a 360 WayUp, como parte de uma campanha de divulgação massiva para que mais pessoas tenham acesso aos episódios de The Chosen.

Para instalar o aplicativo em seu smartphone, é só seguir os seguintes passos:

1. Acesse a loja virtual do seu aparelho (Google Play para Android ou Apple Store para iOS) ou pelo site http://osescolhidos.tv/;

2. Procurar pelo aplicativo The Chosen e iniciar a instalação;

3. Uma vez instalado, clique no ícone para abrir;

4. Será preciso criar uma conta para acessar o aplicativo e ela pode ser feita por e-mail ou logando com seu perfil do Facebook ou do Google;

5. Uma vez feito isso, é só aproveitar e maratonar a série.

Pelo app é possível acompanhar em tempo real o número de visualizações da série e conferir um conversa entre o criador Dallas Jenkins e alguns especialistas da Bíblia acerca de cada um dos episódios de The Chosen. Os extras incluem ainda o especial de Natal do projeto, o curta-metragem que inspirou The Chosen, erros de gravações e uma entrevista com Jonathan Roumie.

Quem quiser desfrutar de uma experiência ainda maior, é possível transmitir os episódios para sua SmarTV por meio dos aparelhos: Roku, Samsung TV, Fire TV, Chromecast, Android TV e Apple TV.