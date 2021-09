Tito Ortiz ‘muda a chave’ e acusa Anderson Silva de aplicar golpe ilegal, mas apaga publicação em seguida

Ads

A postura amigável adotada por Tito Ortiz no combate contra Anderson Silva parece ter tomado uma reviravolta considerável. Depois de ser nocauteado no primeiro round no ‘Triller Fight Club’ do último sábado (11), o norte-americano chegou a reconhecer as habilidades do ‘Spider’. Porém, em suas redes sociais, o ‘bad boy’ o acusou de se apropriar de um golpe ilegal para vencê-lo no combate.

“Boa mão direita. Mas eu não sabia que socar atrás da cabeça era legal. Eu preciso treinar mais para essa combinação. Agora eu sei por que a parte de trás da minha cabeça está dolorida para c***”, reclamou Tito Ortiz em seu ‘Twitter’, antes de excluir a publicação.

No embate, Tito sentiu um golpe ainda no primeiro round após receber um cruzado de Anderson e, em seguida, caiu apagado com mais dois golpes de esquerda. Segundo ele, um dos socos teria feito a diferença para seu revés, ainda que tenha, de fato, questionado o movimento apenas três dias depois.

Aos 46 anos, Tito Ortiz já revelou que deseja seguir no boxe e fechou as portas para a aposentadoria no momento. O ‘bad boy’, inclusive, afirmou que deseja medir forças contra o youtuber Logan Paul em seu próximo combate.

