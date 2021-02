Trabalhadores da área de beleza e estética têm palestra gratuita nesta terça-feira

15:27:37

Desde o ano passado a Vigilância Sanitária de Guarulhos instituiu um calendário de palestras gratuitas sobre boas práticas para profissionais de várias áreas de atuação, as quais são realizadas no auditório da Secretaria da Saúde (rua Íris, 300, Gopoúva). Nesta terça-feira (16), das 8h30 às 12h, será a vez dos trabalhadores de salões e clínicas de beleza e estética, atividade que também está programada para os dias 24 de março e 6 de abril no mesmo horário.

Para participar basta fazer a inscrição pelo e-mail [email protected] As palestras “Boas Práticas em Instituições de Beleza e Estética” têm por objetivo garantir mais segurança e qualidade ao trabalho prestado por esses profissionais, de modo a evitar riscos à saúde dos clientes e dos próprios trabalhadores.

O público-alvo da palestra é composto por esteticistas, tatuadores, podólogos, manicures e cabeleireiros. Dentre os temas que serão abordados estão as instalações adequadas e equipamentos, produtos utilizados, descarte correto de resíduos gerados, entre outros. Ao final do encontro, todos os participantes receberão certificado.

A Secretaria da Saúde destaca que devido à pandemia de Covid-19 serão tomadas todas as medidas de prevenção contra a doença, como medição de temperatura na entrada, distanciamento entre os participantes, disponibilização de álcool em gel e o uso obrigatório de máscara.

