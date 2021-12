Ads

TRADIÇÃO POLÍTICA 👨🏽‍💼 De passagem pelo Nordeste, o pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos) posou com um chapéu de cangaceiro ao lado de apoiadores neste domingo, 5, no Recife. O ex-juiz visitou a capital pernambucana como parte da agenda de lançamento de seu livro, “Contra o Sistema da Corrupção”. A obra narra sua passagem pelo governo Jair Bolsonaro e os bastidores da Lava Jato.

Desde que se filiou ao Podemos e vestiu o figurino de pré-candidato, esta é a primeira vez que Moro cumpre agenda no Nordeste. O jurista dá seus primeiros passos e tenta angariar votos na região considerada reduto político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um de seus principais oponentes. Fotos do ex-ministro com o chapéu geraram repercussão e ganharam tração nas redes nesta segunda-feira, 6.

O uso de chapéus associados à cultura nordestina, como o chapéu de couro e o chapéu de boiadeiro, é de praxe durante campanhas e pré-campanhas à Presidência da República. Nomes que disputaram outras eleições fizeram gesto parecido, incluindo a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e os então candidatos Geraldo Alckmin (PSDB), Fernando Haddad (PT), José Serra (PSDB), Aécio Neves (PSDB), entre outros.