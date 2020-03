É tudo uma questão de abordagem

A rápida disseminação do coronavírus pode realmente prejudicar o seu bom humor, especialmente se uma viagem reservada for cancelada. Ou se você tiver que entrar em quarentena. Foi isso que aconteceu com você? O mais importante é como você aborda essa situação. Se você ficar com raiva ou chateado, isso só piorará as coisas. Em vez disso, desde que você não esteja doente, aproveite seu tempo livre e mantenha-se equilibrado.