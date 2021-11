Trilhas de aprendizagem gamificadas: conheça 3 funcionalidades que não podem faltar

Ads

Por Redação

Para quem trabalha com Treinamento & Desenvolvimento, o uso da gamificação não é novidade, já que é o principal método de engajamento e motivação de colaboradores em relação às capacitações corporativas.

As trilhas de aprendizagem gamificadas são módulos de conhecimento que permitem que seus participantes desenvolvam suas habilidades e competências técnicas e comportamentais de maneira contínua. Segundo dados apresentados pela Gallup, a equipe chega a ter um desempenho 147% melhor em comparação ao período antes da capacitação.

É possível realizar as capacitações por trilhas lineares, quando os colaboradores aprendem por meio de uma sequência de módulos, e por trilhas agrupadas, que permite que os participantes organizem seus próprios módulos de ensino na sequência que desejarem.

No entanto, é necessário ter cuidado para que as trilhas não se tornem obrigações dos colaboradores, resultando na desmotivação do treinamento e na dificuldade de retenção do conhecimento.

Então, sabendo da importância que a gamificação traz para as organizações, a Niduu, aplicativo que usa os elementos de games e microlições para desenvolver colaboradores, elenca algumas funcionalidades para se implementar trilhas de aprendizagem nas empresas.

ADS

Em primeiro lugar, é preciso compreender que a gamificação não é apenas um jogo transformado em treinamentos para empresas, tampouco envolve apenas diversão ou usa motivações extrínsecas de forma superficial.

Quando pautamos a gamificação atrelada às capacitações, a ideia é utilizar as mecânicas de jogos aplicadas na jornada de cada colaborador para que o envolvimento nos módulos seja impulsionado. Para que isso ocorra, existem seis funcionalidades principais que devem estar presentes em trilhas de aprendizagem gamificadas. Confira:

Pontuação

Uma das mecânicas de jogos mais conhecidas é a de pontuação, principalmente quando existe um ranking de participantes. É possível determinar se os pontos são ganhos por níveis concluídos, por missões que são completadas, por avaliações de conhecimento dadas aos colaboradores ao final de cada módulo e muito mais.

Por meio da funcionalidade de pontuação, o ranking é elaborado e as premiações são entregues aos participantes que obtiveram maior desempenho, performance e desenvolvimento nas trilhas.

Ranqueamento

O ranqueamento de colaboradores que estão participando das trilhas de aprendizagem gamificada é uma maneira inteligente de estimular a competitividade saudável entre os membros da empresa. Assim, cada um dará o seu melhor nos módulos de ensino para conquistarem uma boa posição no ranking.

No entanto, vale a ressalva: apenas as melhores posições devem aparecer no ranqueamento. Por exemplo, os cinco melhores colocados e, caso haja muitos colaboradores participando, os 10 melhores. Esse adendo é importante para não constranger e desestimular os demais.

Premiações e recompensas

As premiações e recompensas das trilhas de aprendizagem gamificadas servem tanto para estimular os colaboradores a completarem sua jornada pelo conhecimento quanto para satisfazê-los ao final dos ensinamentos.

Porém, o que oferecer de premiações e recompensas? Isso pode depender de quais são os perfis de colaboradores da empresa e estipular bônus para cada um por meio de um teste de jogador na gamificação, os então chamados de Arquétipos de Bartle. Cada tipo de jogador se engaja de maneira diferente e se interessa por diferentes recompensas.

Portanto, compreender o funcionamento das trilhas gamificadas e a suas funcionalidades principais ajudam empreendedores que desejam implementar esta metodologia na empresa como forma de desenvolver as habilidades e competências técnicas dos colaboradores.