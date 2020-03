//Trump assina plano de recuperação de US $ 2 trilhões com casos de vírus nos EUA disparando

20:30:28 fonte Afp

AFP / JIM WATSON O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um pacote de resgate de US $ 2 trilhões para fornecer ajuda econômica em meio ao surto de coronavírus O presidente Donald Trump assinou na sexta-feira o plano de resgate de US $ 2 trilhões para salvar uma economia americana afetada pelo coronavírus, em um dia em que o país viu um recorde de 18.000 novos casos confirmados de infecção. Horas antes, a Câmara dos Deputados aprovou o pacote, com os legisladores se unindo para dar luz verde ao mega-plano, já que o número mundial de infecções nos EUA se aproximava de 100.000 e as mortes em todo o país atingiam 1.475.

A assinatura de Trump encerra a dramática saga legislativa de uma semana em Capitol Hill e aciona a distribuição de milhões de cheques de socorro de até US $ 3.400 para uma família americana média de quatro pessoas.

“Quero agradecer aos democratas e republicanos por se unirem e colocarem a América em primeiro lugar”, disse Trump.

“Isso proporcionará alívio urgentemente necessário para as famílias, trabalhadores e empresas de nossa nação. É disso que se trata.”

O presidente também deu o tão esperado passo de invocar a Lei de Produção de Defesa para obrigar a gigante automobilística General Motors a honrar rapidamente seu compromisso de fabricar ventiladores, máquinas cruciais para manter vivos os pacientes com coronavírus gravemente doentes, mas que são escassos nos hospitais.

“A GM estava perdendo tempo”, alegou o presidente.

A necessidade é aguda no estado de Nova York, o viveiro da epidemia nos EUA, onde 44.635 infecções foram confirmadas.

O número de mortos no país aumentou na sexta-feira para 519 – acima dos 385 do dia anterior -, mas o governador Andrew Cuomo expressou otimismo de que o aumento da taxa de hospitalizações diminuiu.

Cuomo anunciou a criação de hospitais temporários em grandes instalações em cada bairro da cidade de Nova York – inclusive em uma pista de corrida de cavalos no Queens – no modelo de um espaço já construído no Javits Center de Manhattan.

AFP / Olivier DOULIERY Turistas tiram fotos perto de uma placa informando sobre medidas de segurança contra coronavírus no Lincoln Memorial em 27 de março de 2020 em Washington, DC

O projeto injeta US $ 100 bilhões em hospitais e unidades de saúde com necessidade crítica de equipamentos médicos, como equipamentos de proteção individual e camas para terapia intensiva, cria uma reserva de empréstimos de US $ 500 bilhões para grandes empresas, incluindo companhias aéreas, e fornece US $ 377 bilhões em subsídios para pequenas empresas. Também amplia drasticamente a assistência ao desemprego, uma ajuda que amortecerá o golpe para os impressionantes 3,3 milhões de pessoas que entraram com pedidos de indenização por desemprego na semana que termina em 21 de março.

– Os americanos ‘mal podem esperar’ –

“Nosso país enfrenta uma emergência econômica e de saúde de proporções históricas devido à pandemia de coronavírus, a pior pandemia em mais de 100 anos”, disse a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a colegas pouco antes de a câmara aprovar a medida.

Vários legisladores, incluindo o principal republicano da Câmara, Kevin McCarthy, saudaram a medida como uma tábua de salvação crítica para trabalhadores e pequenas empresas.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, prometeu uma rápida distribuição de cheques.

“Os americanos precisam desse dinheiro agora, não podem esperar que o governo leve três, quatro ou seis meses como normalmente”, disse Mnuchin na Fox Business Network, acrescentando que espera que os depósitos diretos do dinheiro cheguem em três semanas.

As ações dos EUA afundaram na sexta-feira apesar do avanço legislativo. O Dow Jones Industrial Average recuou 4,1%, o amplo S&P 500 caiu 3,4% e o Nasdaq, rico em tecnologia, caiu 3,8%.

O Senado aprovou a enorme medida no início desta semana.

A votação na Câmara foi notável pela implementação de regras de distanciamento social que impediram que os parlamentares se reunissem no plenário, levando a cenas sem precedentes de membros sentados nas galerias superiores para permitir espaçamento suficiente.

Com a Câmara em recesso nesta semana, os líderes queriam uma rápida votação por voz exigindo apenas alguns membros presentes.

Mas o republicano Thomas Massie, que se opôs à lei, ameaçou adiar a medida.

Por fim, a Câmara derrotou a manobra de Massie e aprovou a lei, mas não antes de Trump agredir seu colega republicano no Twitter como um “Grandstander de terceira categoria”.

Pelosi disse que o plano de resgate de US $ 2 trilhões – a terceira e de longe a maior medida legislativa de coronavírus – não será o fim da assistência do governo às comunidades atingidas.

“Precisamos adiantar um quarto projeto de lei para atender às necessidades contínuas”, disse ela, observando que os governos estaduais e locais precisam de “muito mais” financiamento para lidar com a crise.