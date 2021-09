Tu és Digno: uma Leitura de Apocalipse

Ads

Apocalipse é um livro de profecia ou de revelação?

Por Marlon Max

Apocalipse parece lacrado para alguns ou transpira teorias de conspiração para outros, mas em todo caso, é parte indispensável da Revelação divina. Experimente a adoração extravagante na visão do apóstolo João.

Assim o texto de Apocalipse é o relato de uma visão extraordinária, e de certo modo inexplicável, que João tem a incumbência de narrar. Então ele faz uso dos recursos estilísticos de que dispõe, das referências sobre as antigas escrituras, da nascente reflexão evangélica e apostólica, da força da nova comunidade cristã para quem ele dirige seu texto e de muita criatividade para passar sua mensagem visionária.

Nenhuma passagem no Novo Testamento, texto ou livro é tão festivo ou apresenta tantos registros de adoração e louvor. Um brado de adoração a partir das vozes de todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Assim é o livro de Apocalipse.

