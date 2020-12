Turismo de Prado projeta crescimento

A nova administração do município de Prado, litoral sul da Bahia, o prefeito eleito Gilvan Santos e seu vice Carlão, convocaram nessa semana todas as instituições e associações relacionadas ao turismo local, o trade turístico, para um debate aberto sobre o futuro do setor no município. A convocação foi feita por meio de comunicado oficial, no qual o futuro prefeito afirmou estar com boas expectativas para o turismo deste que é um dos lugares mais paradisíacos do Nordeste. A gestão deseja ter este nicho como mola propulsora da economia pradense.

Nesta reunião, o trade turístico fará a indicação do novo nome para pasta de Turismo, Cultura e Esporte. O novo membro selecionado para a Secretaria deverá ter um currículo com ampla experiência neste segmento, como já acontece em cidades turísticas importantes do país a exemplo de Bonito (MS), Gramado (RS), Monte Verde (MG), entre outras, visto que o objetivo é projetar nacionalmente Prado como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

A expectativa é que a região atraia cada vez mais turistas que buscam tranquilidade, segurança e contato com a natureza.

O munícipio de Prado é o principal destino indutor do extremo sul da Bahia e conta com uma diversidade de atrativos como a gastronomia, manifestações culturais, sítios históricos e 84 km de praias paradisíacas com águas cristalinas, calmas e mornas.

-23.4404702 -46.5184995

Compartilhe isso: Twitter

Facebook